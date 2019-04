Mistænkt for indbrud og påsatte brande i Højby anholdt

Fyns Politi har anholdt og sigtet en person for en række indbrud og ildspåsættelser i området omkring Højby.

Det skriver politiet i en pressemeddelse.

Indbruddene fandt sted i perioden oktober til februar og skabte stor utryghed blandt beboerne på blandt andet Brobækvænget og Aulkærvænget.

Her kunne Karina Broe 4. december fortælle om en oplevelse, hvor hun først på aftenen overraskede en indbrudstyv.

Indbrudstyven var i fuld gang med at stjæle julegaver, smykker og parfumer, og havde nået at skære lamper ned fra loftet, inden Karina Broe klokken 19.15 stak nøglen i døren til huset på Aulkærvænget.

Karina Broe råbte indbrudstyven an, men personen forsvandt gennem ruden i den terrassedør han havde smadret for, at få adgang til huset.

- Var jeg kommet hjem bare lidt senere, så havde han måske sat ild til vores hus, sagde en rystet Karina Broe.

Lukket grundlovsforhør

Det er længere tids efterforskning, der nu har ført til anholdelse i sagen, noterer politiet i meddelelsen.

Den anholdte forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag morgen. Der vil blive begæret lukkede døre, hvilket betyder at pressen ikke må være tilstede.

Fyns Politi har ikke yderligere oplysninger eller kommentarer til sagen.

