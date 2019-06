Brand i Odense: Mistænkt mand anholdt

Lørdag eftermiddag fik Fyns Politi en anmeldelse om en brand på Roersvej i Odense.

- Vi kommer hurtigt frem til branden, og beboerne bliver hurtigt evakueret. Ingen er kommet til skade, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi Kenneth Taanquist til TV 2/Fyn.

Branden opstod i en etageejendom omkring klokken 13.43. Det drejer sig om opgangen og en ejendom.

Flere beboere blev evakueret, men ingen kom til skade. Foto: Local Eyes

Mistænkt mand

Kort tid efter, at Fyns Politi nåede frem til branden, og den blev slukket af Beredskab Fyn, er teknikerne ifølge vagtchefen i fuld gang med efterforskningen.

- Vi får meget hurtigt en mistanke om, at branden er påsat, fortæller vagtchefen.

Både Beredskab Fyn og Fyns Politi var hurtigt fremme ved branden, som blev slukket hurtigt. Foto: Local Eyes

Der går derfor heller ikke lang tid før Fyns Politi anholder en mand, som de mistænker for at have påsat branden på Roersvej.

Fyns Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere om sagen, da det kan risikere at besværliggøre efterforskningen.

Læs også Ung mand slog røver direkte i jorden: Ville ikke af med sin mobil