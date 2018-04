Mistanke om overgreb: Skolepige og mand kendte ikke hinanden

En borger anmeldte torsdag et muligt overgreb ved Munkedammen i Odense. Politiet fortæller, at der ikke var tale om overgreb eller forsøg på overgreb.

Først på aftenen torsdag rykkede flere af politiets patruljer ud til en anmeldelse fra en borger, som frygtede, at han havde været vidne til et muligt overgreb.

Borgeren havde set en pige i skolealderen og en mand sammen ved Munkedammen i Odense.

Vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede, fortæller til TV 2/Fyn, at man ikke tog nogen chancer og rykkede talstærkt ud og afspærrede området.

- Vi fik en anmeldelse om, at en mand havde haft fat i en 12-årig pige, formentlig fra lokalområdet.

- I korte træk var der ikke sket noget. Men det er korrekt, at der havde været kontakt, siger Lars Thede.

Kontakt med pigen og manden

Politiet har været i kontakt med både pigen og manden og ud fra pigens forklaring, er der ikke belæg for noget som helst, siger Lars Thede:

- Og vi har snakket med manden. Der er ikke tale om overgreb eller forsøg på overgreb.

- Vi var hurtigt ude med mange patruljer, og fik fat i pigen og manden, og undersøgte området med hunde med det samme for at sikre spor, forklarer Lars Thede, og bekræfter dermed, hvad et vidne har fortalt til TV 2/Fyn.

Ifølge Lars Thede kendte pigen og manden ikke hinanden.

