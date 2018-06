Mobbeoffer stikker sin plageånd med skalpel i skoletiden

En 15-årig dreng er blevet idømt tre måneders betinget fængsel efter at have stukket sin mobber to gange med en skalpel.

En måned efter sin 15-års fødselsdag stak en dreng i midten af december 2017 en jævnaldrende skolekammerat, der gennem længere tid havde mobbet ham.

Mandag blev den 15-årige dreng idømt tre måneders betinget fængsel.

Ifølge anklager ved Fyns Politi Karen Lykke Hansen er den dømte gennem længere tid blevet mobbet af den dreng, han i skoletiden på H.C. Andersen Skolen endte med at stikke.

Læs også Lokket væk fra skolen: Unge filmede overfald på elev

- I tiden op til episoden har der været en konfrontation mellem dem, hvor den forurettede opsøger den dømte på skolen. Der bliver den forurettede voldelig overfor tiltalte og slår ham, og det gør, at han tager en skalpel frem og stikker ham to gange, fortæller Karen Lykke Hansen til TV 2/Fyn.

Drengen blev stukket i skulder og mave. Stikket i maven var mellem fire og fem centimeter dybt og krævede kun overfladisk behandling.

Taget skalpel fra skolen

Tre uger inden opgøret på skolegangen stjal den 15-årige dreng skalpellen fra skolen. I retten forklarede han, at han ikke havde til hensigt at bruge den.

- Han siger selv, at det ikke var med det formål at stikke nogen. Han syntes, skalpellen var sej. Han har ikke taget den for at få hævn, fortæller Karen Lykke Hansen.

Anklageren krævede ubetinget fængsel, som der normalt gives ved grov vold. Men hun er tilfreds med dagens udfald i retten.

- Vi havde nedlagt påstand om tre til fire måneders fængsel, men grundet forhistorien, den sigtedes unge alder, og fordi skaderne ikke var mere alvorlige, gjorde retten straffen betinget. Det er jeg fint tilfreds med, fortæller Karen Lykke Hansen.

De sociale myndighederne har efter dommen overtaget sagen og skal blandt andet undersøge, om de to drenge fortsat skal gå på samme skole.

Skoleleder på H. C. Andersen Skolen, Anna Vadgaard, ønsker ikke at kommentere sagen, som hun kalder frygtelig ulykkelig for begge drenge.