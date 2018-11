Hjælp i vante rammer: Mobile skadestuer ruller ud i Odense

Psykiatriske patienter kan nu få hjælp i vante omgivelser. I stedet for at borgerne skal komme til skadestuen, kan skadestuen nu komme til dem.

Region Syddanmark har nemlig besluttet, at mobile skadestuer, der er tilknyttet psykiatriske akutmodtagelser, skal køre i Odense, Esbjerg, Aabenraa og Vejle fra foråret 2019.

I Vejle har Psykiatrisk Akutmodtagelse siden 2015 haft en mobil skadestue. Den ordning har patienterne været godt tilfredse med. De får mere og hurtigere støtte og det betyder, at der bliver færre og kortere indlæggelser. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det er de effekter, som politikerne nu håber kan blive udbredt til endnu flere psykiatriske borgere i Region Syddanmark.

- Det handler i bund og grund om at lette overgangen fra indlæggelse til hverdag for de patienter, som udskrives fra Psykiatrisk Akutmodtagelse. Når vi forlænger støtten fra sygehuset ud i eget hjem, mindsker vi også risikoen for tilbagefald. Den mulighed skal selvfølgelig være tilgængelig for alle syddanske patienter, der har behovet, siger Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmark.

Regionsrådet har afsat 9,5 millioner kroner årligt til at udbrede de mobile skadestuer.

Hjælp i vante rammer

Den mobile skadestue rykker ud til voksne over 20 år, der ikke selv kan henvende sig på den psykiatriske afdeling og til patienter, som er blevet udskrevet. Her skal den rullende skadestue hjælpe med opfølgningen efter indlæggelsen. Det kan blandt andet være rådgivning, støtte eller gennemgang af den medicin, som patienten har fået med hjem.

Kontakten mellem den mobile skadestue og borgeren kan foregå via telefon, video eller et besøg indenfor 24 timer efter borgeren henvender sig. Uanset hvad kan patienten blive i sine vante og trygge omgivelser.

- Vi ved, at hurtig og kompetent hjælp har en positiv effekt. Det viser patienttilfredshedsundersøgelsen også. Det har stor betydning for patienterne, at man kan få hjælp i vante, trygge rammer eller komme hurtigere hjem efter en kort indlæggelse. Den mobile skadestue giver os en bredere pallette af tilbud, som kan tilpasses borgernes behov, udtaler formanden for Psykiatri- og socialudvalget, Thies Mathiasen (DF).