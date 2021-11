Rullende laboratorium var klasselokale for en dag: - Det er sjovere end at være i normal skole

Nogle af LIFE's undervisningsforløb har fået en overbygning, hvor eleverne afslutter forløbet med en tur i laboratoriet. I et lille år har underviserne i LIFE kørt rundt med deres mobile laboratorium, og denne mulighed er eleverne i 6.B svært tilfredse med.

- Det er fedt, fordi vi laver andet end bare at sidde og skrive, fortæller Markus Johansen.

- Det er fedt og en sjov måde at lære på, fordi man sidder ikke bare på sin stol og keder sig, fortæller Julie Steensbjerre Christensen, der også er elev i 6.B.

Når eleverne er færdige med at udforske enzymer, er næste og sidste tema på skemaet svampe og svampenes struktur. Og her skal der et nyt remedie på bordet: Et mikroskop.