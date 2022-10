Analytiker om Moderaternes uenighed: - Mangel på partilinje kan gøre det svært for dem

Den interne uenighed blandt kandidaterne i Moderaterne kan i sidste ende blive en svaghed.

Det mener TV 2's politiske analytiker Jesper Vestergren.

Moderaterne med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen står til et regulært kanonvalg. Men internt i partiet vakler kandidaterne, når det kommer til politikprogrammet.

Således har TV 2 Fyn påvist, at Moderaternes fynske folketingskandidater er temmeligt uenige i kandidattesten.



I 10 ud af 30 spørgsmål som for eksempel ulighed, brugerbetaling i ældreplejen og uafhængighed af russisk gas kan man få det indtryk, at Moderaterne ikke har en klar partilinje.

Men årsagen kan ifølge TV 2's politiske analytiker Jesper Vestergren altså være, at kandidaterne ikke er politiske håndværkere, som har fået filet og høvlet partiets linje til, så de besvarer en kandidattest nogenlunde ens.

- Det er jo et ret nyt parti, så jeg tror simpelthen bare, at det er et udtryk for, at kandidaterne også bare er uenige internt i, hvad de skal svare i de her test, siger han.

Moderaterne står til at få afgørende magt

Partiet spås i meningsmålingerne at hente omkring hver tiende stemme ved valget på tirsdag.

Med den voksende popularitet er det nye parti naturligt kommet i søgelyset, og partier på den ene og anden fløj har sat angreb ind direkte rettet mod rutinerede Lars Løkke Rasmussen og hans uerfarne kandidater.