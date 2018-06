Modstanderne i Champions League er fundet

Odense Håndbold befandt sig i tredje seedningslag i fredagens lodtrækning og skal møde Buducnost fra Montenegro, Metz Handball fra Frankrig og norske Larvik HK i gruppe A.

FAKTA: Se alle grupper i håndboldens Champions League

København og Odense hos kvinderne og Skjern og BSV hos mændene skal repræsentere Danmark i Champions League.



København Håndbold har fået en svær lodtrækning i holdets første optræden i Champions League, da der fredag blev trukket lod til gruppespillet i Wien i Østrig.



Her er alle grupperne til kvindernes og mændenes Champions League.



Kvindernes Champions League-grupper:



Gruppe A



* Buducnost (Montenegro)

* Metz Handball (Frankrig)

* Odense Håndbold (Danmark)

* Larvik HK (Norge)



Gruppe B

* Rostov-Don (Rusland)

* København Håndbold (Danmark)

* IK Sävehof (Sverige)

* Brest Bretagne Handball (Frankrig)



Gruppe C

* Györ (Ungarn)

* Thüringer HC (Tyskland)

* RK Krim Mercator (Slovenien)

* Vinderen af kvalifikationsgruppe 2



Gruppe D

* CSM-Bukarest (Rumænien)

* Vipers Kristiandsand (Norge)

* FTC-Rail Cargo (Ungarn)

* Vinderen af kvalifikationsgruppe 1



Mændenes Champions League-grupper:

Gruppe A

* HV Vadar (Markedonien)

* Vive Kielce (Polen)

* Barcelona (Spanien)

* Meshkoc Brest (Hviderusland)

* Veszprem (Ungarn)

* Montpellier (Frankrig)

* Kristianstad (Sverige)

* Rhein-Neckar Löwen (Tyskland)



Gruppe B

* Paris Saint-Germain (Frankrig)

* Pick Szeged (Ungarn)

* Flensborg-Handewitt (Tyskland)

* Skjern Håndbold (Danmark)

* Zagreb (Kroatien)

* Motor Zaporozhye (Ukraine)

* RK Celje (Slovenien)

* Nantes (Frankrig)



Gruppe C

* HC Metalurg (Makedonien)

* Bjerringbro-Silkeborg (Danmark)

* Sporting CP (Portugal)

* Besiktas Mogaz (Tyrkiet)

* Chekhovskie Medvedi (Rusland)

* Tatran Presov (Slovakiet)



Gruppe D

* Orien Wisla Plock (Polen)

* Abanca Ademar Leon (Spanien)

* Elverum Handball (Norge)

* Wacker Thun (Schweiz)

* Dinamo Bukarest (Rumænien)

* Riihimäen Cocks (Finland)

Kilder: EHF