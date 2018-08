Modtog Spoken Word-prisen i 2015: Nu er Benny Andersen død

Digter Benny Andersen er sovet ind. I 2015 modtog han Spoken Word-prisen i Odense.

Dagen efter den niende udgave af festivalen Spoken Word begyndte, døde forfatter, digter og pianist Benny Andersen. I 2015 modtog han Spoken Word-prisen i Odense.

Hans hustru, juristen Elisabeth Ehmer, oplyser til BT, at Benny Andersen døde i deres fælles hjem i Sorgenfri i Storkøbenhavn torsdag den 16. august klokken 13.15.

Benny Andersen blev 88 år gammel, og han døde med sin hustru ved sin side.

Blev aldrig betragtet som en "has been"

Som 85-årig modtog Benny Andersen til sin store overraskelse Spoken Word-prisen i Odense. Digteren troede, at han i forbindelse med festivalen blot skulle læse digte op på Odense Å, men blev overrasket af arrangørerne.

Per Vers vandt året inden Benny Andersen Spoken Word-prisen.

- Det betyder, at man stadigvæk bliver påskønnet for de ting, man har gjort. At man ikke betragtes som en "has been". Det bliver man lidt stolt af, sagde Benny Andersen dengang.

Komiteen, der valgte at forære prisen til Benny Andersen, bestod af festivalleder Betina Følleslev og Spoken Word festivalens grundlægger, storyteller Jens Peter Madsen.

"Prisen gives til en kunstner, som har gjort en særlig indsats for at udbrede, udvikle eller udfordre det talte ords kunst eller til en kunstner, der byder på et inspirerende og nyskabende talent indenfor spoken word-kunsten", står der blandt andet på festivalens hjemmeside.

Benny Andersen efterlader sig ingen børn, men sin hustru Elisabeth Ehmer.

