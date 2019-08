Tip hjalp politiet: Møbler til over 150.000 kroner tilbage hos ejeren

Natten til onsdag i sidste uge blev der begået et indbrud på en adresse i Brændekilde Bygade i Odense SV.

Tyvene slap derfra med en Bamsestol af Hans J. Wegner, der bliver solgt fra ny til omkring 120.000 kroner og PH-lampen Koglen, der bliver solgt til omkring 50.000 kroner.

Derfor bad Fyns Politi om hjælp og offentliggjorde overvågningsbilleder. Det gav bid. En person, der bor et andet sted i Odense, havde tidligt på morgenen set noget mistænkeligt.

- Da han læser om indbruddet i pressen, kommer han i tanke om, at han den morgen, hvor indbruddet er sket om natten, ser en Bamsestol og en PH-lampe blive læsset af en mindre varebil og ind i en bagbutik i en bygning, som ikke lige lignede et sted, hvor den slags designer-ting normalt ville findes, siger Finn Wegner i en pressemeddelelse.

Han er politikommissær i Fyns Politis indbrudsgruppe.

Tre anholdt

Tippet fik politiet til at ransage bygningen, hvor man fandt både Bamsestolen og PH-lampen, der nu er blevet genforenet med ejeren. Politiet anholdt ved samme lejlighed tre personer, som menes at have relation til indbruddet.

Oveni fandt man en kopiudgave af Svanestolen og en lampe, som nu begge skal undersøges nærmere.

- Det er altid en god dag, når vi hurtigt kan genforene borgerne med deres stjålne ejendele. Og derfor er vi også rigtig glade for, at pressen bringer billederne og historien om indbruddet, for ellers havde vi måske aldrig hørt fra den opmærksomme borger, siger Finn Wegner.

