TV 2/Fyn inviterer: Mød Jesper Steinmetz

Når Donald Trump stjæler overskrifter, når naturkatastroferne hærger i USA, og når Oscar-uddelingen eksploderer i guld og stjerner, så er det Jesper Steinmetz, der fortæller TV 2s seere, hvad der sker, og ikke mindst hvad det betyder. Han har været USA-korrespondent siden 2010, men de sidste to et halvt år, hvor præsidenten har heddet, Donald Trump, har meget forandret sig i det store land.

Det har Jesper Steinmetz skrevet et foredrag om, og tirsdag den 11. juni er han hjemme i Odense for at fortælle fynboerne, hvad det egentlig er, der foregår i USA. Det er muligheden for at komme langt mere i dybden, end han kan i en nyhedsudsendelse på tv.

Kom med og få rabat

Sammen med Arkaden kan TV 2/Fyn nu invitere dig med til foredraget med 25% rabat, og inden da arrangerer vi et møde med Jesper Steinmetz, hvor vi sammen varmer op med nogle af de historier, der -trods alt- ikke er blevet plads til.

Book din billet til foredraget her. Indtast koden TV2FYN og spar 25%

Mød Jesper Steinmetz inden foredraget. Meld dig til her.

Der skal bookes to billetter, og begge skal fremvises ved ankomsten.

Aftenens program:

19.00: Møde med Jesper Steinmetz

19.45: Pause

20.00: Foredrag

22.00: Tak for i aften