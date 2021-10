Efter medieomtale: Kommune vil ansætte flere medarbejdere for at stoppe udledninger fra gartnerier

- Men hvis det viser sig, at det er nødvendigt med flere ressourcer for at få stoppet pesticidudledningerne, så vil vi da se positivt på det, siger hun.

Branchen klar til oprustning

På dagens møde aftalte By- og Kulturforvaltningen også, at gartnerierne skal blive bedre til at dele viden om miljøforbedringer mellem hinanden. Samtidig er brancheforeningen Dansk Gartneri indstillet på at styrke miljøindsatsen over for medlemmerne.

I forvejen har Dansk Gartneri ansat én miljøkonsulent, der hjælper gartnerierne med at løse miljøproblemerne, og direktøren er villig til at finde flere kræfter for at få bragt miljøforholdene bragt på plads.

- Hvis der er stor efterspørgsel, og vi ikke kan efterkomme de ønsker, der er, så må vi se på, om vi kan skaffe flere ressourcer, siger direktør for Dansk Gartneri Torben Lippert.