Mens kontrollen halter: Gartneribranchen har i årevis støttet Lilleholt og Venstre

Forud for folketingsvalget i 2015 fortalte branchedirektør Torben Lippert til Fyens Stiftstidende, at Dansk Gartneri tidligere havde støttet Lars Christian Lilleholt med penge og blomster. Og året efter – i 2016 – udkom bogen ”Skjulte penge”, hvor Torben Lippert videre fortalte om, at samme Lilleholt havde haft mulighed for at få gratis annoncer på gartnertidende.dk.

Hos de store gartnerier PKM og Rosa Danica har ejerne også tidligere udtalt, at man har givet gratis blomster til Venstre og Lars Christian Lilleholt.

Og hos gartneriet Alfred Pedersen & Søn har ejer og direktør Mads Pedersen også fortalt, at man flere gange har støttet Lars Christian Lilleholt og et par andre politikere.

- Hvis de gør en kæmpe indsats, så vil vi gerne være med til at sikre, at de kan være heldige at blive genvalgt. Nogle gange er det bare et spørgsmål om at give til et reklamebureau eller et eller andet for at hjælpe med deres kampagne, sagde Mads Pedersen til forfatterne bag ”Skjulte penge”.

Blomstersponsorat

Partistøtteloven er skruet sådan sammen, at partierne kun har pligt til at oplyse afsenderen af bidrag på mere end 21.400 kroner. Resten kan holdes hemmeligt. Langt hen ad vejen bliver partistøtten til Venstre og mange andre partier således holdt skjult for offentligheden.

Og sådan er det også med støtten fra gartnerierne.

Indehaver af Rosa Danica Torben Moth Madsen vil dog gerne fortælle, at han støtter Venstre og andre partier, der varetager gartneriernes interesser.

”Jeg har gennem årene støttet flere forskellige partier i form af lidt blomster til deres valgkamp til enten folketing eller kommunalvalg. Vi støtter de partier, som vi kan se, varetager vores og vort erhvervs interesser - lokalt såvel som nationalt”, skriver Torben Moth Madsen i en e-mail, hvor han peger på, at Rosa Danica senest har sponsoreret blomster til en værdi af 1.296 kroner i forbindelse med åbningen af Venstres valgbutik, der også blev lagt billeder ud af på forskellige sociale medier.