Mølle-nabo: Hvem stopper kommunens ulovligheder?

På dagen, hvor statsstøtteordningen udløb, gav Svendborg Kommune to ulovligt opførte møller grønt lys. Nabo føler sig frustreret og magtesløs over det, hun kalder kommunens arrogance.

Vreden er til at tage og føle på på det vestlige Tåsinge.

Her bor Anne-Dorte Rasmussen, som fra baghaven har direkte udsyn til de to omstridte vindmøller.

Magtesløs og forarget

- Som nabo med en sag der har kørt i syv år, der kan man da godt blive frustreret og føle sig lidt magtesløs og også forarget over, at Svendborg Kommune åbenbart totalt negligerer, at der er en højere styrelse et andet sted, der faktisk har bedt dem om at følge loven.

Hun er dybt uforstående overfor, at møllerne nu igen er i drift.

- Det er åbenbart den uendelige historie. Bedst som vi tror, at nu stopper det her cirkus, så fortsætter det igen, siger hun.

Klager til Ombudsmanden

Anne-Dorte Rasmussen har nu valgt at klage til Ombudsmanden over Svendborg Kommunes sagsbehandling i møllesagen.

- Det var indignation. Det var simpelthen vrede over, at det skulle komme så vidt, at jeg som ganske almindelig menig borger har behov for at skrive til ombudsmanden for at få ham til at standse en kommune i at begå ulovligheder.

Cowi-undersøgelse: Ræven vogter får

Den frustrerede mølle-nabo undrer sig især over, at Svendborg Kommune har bedt rådgivningsfirmaet COWI om at undersøge sagen.

- Det er ligesom om at sætte ræven til at vogte får i mine øjne. De er stadig bestilt af Svendborg Kommune, betalt af Svendborg Kommune og Cowi står ikke over de her instanser, der har meldt de hersens møller ulovlige.

Hvorfor er der ingen, der stopper kommunen?

- Det undrer mig, at man tør gøre det og det undrer mig, at der ikke er nogen højere oppe i systemet, der allerede nu har gået ind og stoppet Svendborg Kommune.

Handler det ikke om den her gamle sang om, at 'jeg vil gerne have vindmøller, jeg vil gerne have vindenergi, men de skal bare ikke stå lige i min baghave?'

- Det kunne man godt forestille sig, men det handler ligeså meget om, at sagesløse mennesker bliver udsat for støj og for visuelle blink og hvad ved jeg, siger Anne-Dorte Rasmussen.