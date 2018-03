Mølle-sagen: Kommune politianmeldt for anden gang

Svendborg Kommune er for anden gang på godt en uge blevet meldt til politiet for pligtforsømmelse i sagen om de ulovlige vindmøller på Tåsinge.

Det er Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, der har bedt Fyns Politi efterforske kommunens ageren.

Helt konkret beder foreningen politiet undersøge, om der var tale om pligtforsømmelse, da to ledende medarbejdere i kommunens teknikforvaltning traf beslutning om at udstede tilledelser til at tage de to møller i brug, selvom blandt andet Miljø- og Fødevareklagenævnet forinden havde afgjort, at vindmøllerne var opstillet på et ulovligt grundlag.

Læs også Vindmølle-sagaen: Eksperter underkender Svendborg Kommune

Foreningen skriver blandt andet følgende:

Rasmus Vium Fristed og Torben Præstegaard Jørgensen kendte begge til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sag om VVM-pligt for etablering af to vindmøller ved Ny Søby i Svendborg Kommune, da de den 20. december 2017 i fællesskab traf beslutningen om at trodse nævnets afgørelse og fremsende ibrugningstilladelser til vindmølleopstillerne.

Der henvises i anmeldelsen til en redegørelse af forløbet den 20. december 2017.

Redegørelsen viser, at man i kommunen havde modtaget afgørelserne fra de to klagenævn klokken 10.59 samme dag, som man om eftermiddagen gav tilladelse til, at møllerne kunne tages i brug.

Læs hele anmeldelsen, som den er forfattet og sendt afsted til Fyns Politi:

Kommunaldirektør: Vi svarer på alle de spørgsmål, der måtte komme

Læs også Mølle-nabo politianmelder Svendborg Kommune

Henvendelsen til politiet kommer godt en uge efter, at en beboer i området også indgav politianmeldelse mod kommunen, og efter at miljøordførere fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti har bedt ministeren se på sagen.

Kommunaldirektør i Svendborg Kommune, Erik Meldgård Bendorf, siger tirsdag, at han tager også den seneste politianmeldelse til efterretning.

Læs også Miljøordfører om møllesagen: - Jeg er temmelig chokeret

- Hvis politiet vælger at gå videre med den her sag, så går jeg ud fra, at de tager kontakt til os, og så svarer vi på de spørgsmål, der måtte komme.

- Vi tager det et trin ad gangen. Lige nu afventer vi, hvad der videre kommer til at ske i sagen. Uanset om det er ministeren, politiet eller det kommunale tilsyn, der stiller spørgsmål, så skal vi nok svare, hvis det bliver relevant, siger Erik Meldgård Bendorf.

Politianmeldelserne kommer blandt andet i kølvandet på vurderingerne fra to professorer i miljøret. De mener begge, at Svendborg Kommune begår klart lovbrud ved at give tilladelse til, at de to ulovlige møller kører, selvom der hverken findes plangrundlag eller VVM-grundlag i sagen.