Mørkklædt mand stak af med mønter i ruller

Har du set en mand i en mørk jakke med pelskrave og med lommerne fulde af mønter, er det muligvis ham, Fyns Politi leder efter.

Manden er blevet set i forbindelse med et indbrud i Superbrugsen på Sofiendalvej i Strib.

Her brød manden et vindue op - formentlig med et koben. I et åbentstående skab fandt manden ruller med mønter, som han tog med, da han forsvandt.

Indbruddet blev begået lørdag klokken 22.43.

Eventuelle oplysninger om indbruddet og personen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.

