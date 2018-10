Ny færge-kæmpe på Fyn: Molslinjen overtager færgerne

Molslinjen overtager det Svendborg-baserede Danske Færgers strækninger for 594.100.000 kroner.

Det oplyser Molslinjen i en pressemeddelelse.

Færgeselskabet Danske Færger A/S - dagligt tale Færgen - blev tirsdag sendt til inkasso af Rønne Havn A/S. Ifølge Rønne Havn A/S har Færgen ikke betalt regningerne for at bruge havnen i Rønne.

Ifølge TV 2 Bornholms oplysninger er stridens kerne en rabatordning, som blev fjernet ved årsskiftet. Det har betydet, at Færgens betaling for at lægge til i Rønne er steget fra 5,5 millioner kroner årligt til 14,3 millioner kroner årligt, skriver den bornholmske tv-station.

Ifølge Rønne Havn A/S blev pris-ændringerne meddelt Færgen for over to år siden, men Færgen har ifølge havneselskabet aldrig reageret på ændringerne.

Overtager Rønne-strækninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har onsdag godkendt, at Molslinjen skal overtage Danske Færgers strækninger. Det drejer sig om et køb af Alsfærgen, Fanøfærgen, Langelandsfærgen og Samsøfærgen, som fremover vil komme til at hedde Alslinjen, Fanølinjen, Samsølinjen og Langelandslinjen.

Handlen er dog betinget af visse øvrige sædvanlige kontraktvilkår, skriver Molslinjen i pressemeddelelsen.

Når disse foreligger, vil handlen blive endelig, og indtil dette tidspunkt drives Danske Færger A/S videre under samme ledelse og efter samme forretningsprincipper som hidtil.

Allerede fra den 1. september i år overtog Molslinjen strækningerne Rønne-Ystad, Rønne-Køge og Rønne-Sassnitz, men nu bliver det så flere strækninger.