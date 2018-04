Momsbøvl om Fakta-grund afgjort i landsretten

Lokal storentreprenør havde retten på sin side, da han solgte Fakta-grund til projektudvikler.

Der har været en del bøvl med Faktas nyeste butik i Nyborg.

Først politianmeldte Nyborg Kommune køberen af Fakta-grunden, Solvogn Invest fra Nykøbing Sjælland, for manglende oprydning og afskærmning til naboen på Skaboeshusevej i Nyborg, og nu har den oprindelige købsaftale på grunden, hvor Fakta er placeret, også været en tur i Østre Landsret.

I 2015 solgte den kendte Nyborg-erhvervsmand, der ejer Munck Gruppen, Hans Chr. Munck, grunden til projektselskabet Dansk Development Holding i Kerteminde, der hurtigt solgte grunden videre til EDD NYB Aps fra Skjern for tre millioner kroner.

Selskabet solgte samme dag grunden videre til Solvogn Invest i Nykøbing Sjælland for 3.750.000 kroner inklusiv moms.

Moms eller ej

Da pengene skulle falde, viste det sig, at der var uklarhed om, hvorvidt de tre millioner kroner var med eller uden moms. EDD NYB Aps ville kun betale tre millioner og ikke 3.750.000 kroner til Munck.

Sagen endte i et civilt søgsmål, og ud fra sagsforløbet konkluderede byretten, at de tre millioner kroner var uden moms, og at momsen skulle betales af køberne, der efterfølgende ankede til Østre Landsret.

Efter en tilkendegivelse herfra på, hvordan en dom ville falde ud, er anken nu blevet frafaldet.

Hans Chr. Munck skal altså have det fulde beløb på 3.750.000 kroner og ikke kun de tre millioner kroner.

Der er stadig et udestående om betaling af sagsomkostningerne oplyser Østre Landsret til TV 2/Fyn.