Anden dag i øhavet: Mor står klar på stranden, mens 19-årig svømmer i timevis

Der er ingen tvivl om, at han kan svømme, nu handler det bare om dét, han har mellem ørerne Michael Ormstrup, svømmetræner

Med jævne mellemrum sænker Vibeke Pedersen hovedet for at kigge ud ad et lille vindue i den cremefarvede autocamper, der står parkeret i græsset ved Botofte Strand.

På camperens komfur er hun i gang med at varme vand til te og pasta, og det er vigtigt, at det kommer i kog og bliver klar til tiden.

Uden for vinduet er farvandet øst for Langeland. Derude er hendes 19-årige søn, som er i gang med at svømme 180 kilometer rundt om de sydfynske øer. Det vil han gøre på seks dage. Om lidt kommer han i land til en kort spisepause, og så handler det om at stå klar med den varme mad.

Læs også 19-årig vil svømme 180 kilometer på seks dage: - Jeg nynner for at få tankerne væk

- At jeg er med giver nogle andre forudsætninger, så han kan holde fokus. Jeg er totalt serviceorgan på denne her tur, siger hun.

Hendes søn, Rasmus Pedersen, går på Oure Kostgymnasium, hvor han er skolens eneste svømmer. Tidligere på året ytrede han for sin træner et ønske om at svømme så langt, han overhovedet kunne. Bare på en dag, altså. Men én dag med intens svømning blev til en plan om at svømme rundt om Langeland, som siden blev til planen om at svømme rundt om alle de sydfynske øer. Det er han i gang med nu.

Målsat på at gennemføre

Rasmus Pedersen trasker langsomt op af vandet og tager imod den varme trøje, hans mor har med til ham. Han siger ikke meget. Den ene skulder gør ondt, selvom bølgerne og strømmen på dagens første etape ikke har gjort stort væsen af sig. Han har svømmet, siden han var ni år gammel, men han har aldrig prøvet noget som det her før.

- Der er ingen tvivl om, at han kan svømme, nu handler det bare om dét, han har mellem ørerne, siger hans træner, Michael Ormstrup, da de senere sidder ved et bord-bænkesæt med den dampende pasta foran sig.

Vibeke Pedersen bruger sin sommerferie på at følge sin søns svømmetur fra en autocamper på land. Hun kan slet ikke lide at campere, men hun er glad for, at hun får lov at følge sønnen fra sidelinjen.​​​​​​ Foto: Liv Østerstrand

Som udgangspunkt følger Michael Ormstrup med Rasmus Pedersen fra en grå følgebåd. Men på dele af distancen trækker træneren i våddragt og svømmefødder og crawler med - med gummibåden på slæb.

- Han skal ikke have alt det sjove for sig selv, griner Michael Ormstrup.

Efter flere timer i med en øm skulder er Rasmus Pedersen mere fåmælt. Nu handler det om at gennemføre.

Ikke en elitesportsfamilie

Selvom Rasmus Pedersen har svømmet det meste af sit liv, lå det ikke altid i kortene, at han skulle blive elitesportsudøver. Hans bror er spejder, og moren, Vibeke Pedersen, har været spejderleder i en årrække, ligesom hun også har været bestyrelsesmedlem i den lokale svømmeklub i Stevns, hvor familien er fra.

På dele af distancen er træner Michael Ormstrup med Rasmus Pedersen i vandet, men modsat Rasmus Pedersen svømmer han med svømmefødder og snorkel. Foto: Liv Østerstrand

Men Rasmus Pedersen blev fanget af svømningen på en helt anden måde, og nu er han dobbelt klubmester i SHS Stevns, hvor han tog sine første mange svømmetag.

- Han trives bedst med at være meget fysisk aktiv, siger Vibeke Pedersen.

Det er også grunden til, at han går på Oure Kostgymnasium, hvor han går i 3. g. Men det har ikke været en udelt fornøjelse at være den eneste svømmer på skolen, hvilket har været tilfældet for Rasmus Pedersen i to år.

- Svømning er generelt en ensom sport, hvis man gerne vil noget med sin træning. Det træver en hel del selvdisciplin, og det har Rasmus, siger hun.

Proviant skal der til. For at få energi nok til at kunne klare de mange timer i havet, skal Rasmus Pedersen indtage omkring 10.000 kalorier om dagen. Han har både romkugler, bananer, chokolade og sportsgel med i følgebåden, når han svømmer. Foto: Liv Østerstrand

Snart er hendes søn tilbage i vandet. Han har været på land i mindre end en time, men der er ingen tid at spilde. Mange kilometer skal endnu tilbagelægges inden vind og strøm viser tænder.

For Vibeke Pedersen er tilbage blot at rydde op efter måltidet og køre autocamperen til næste destination, hvor hele proceduren gentager sig. Sådan kommer hendes ferie til at forløbe indtil torsdag, hvor sønnen ifølge planen når i mål i Oure.

- Jeg er ikke til camping, det er jeg altså bare ikke. Men jeg er glad for at følge med. Det er også en tillidserklæring, at jeg får lov til det - han er jo 19 år.