Mor til friskoleelever: Der er en passion for fagene her

Maria Nicolajsen er én blandt mange fynske forældre, der har valgt at flytte sine børn fra en almindelig folkeskole til en friskole.

Høje ambitioner både fagligt og socialt. Det er nogle af de ting, der tiltrak Maria Nicolajsen Degn, da hun valgte at flytte sine tre børn fra en almindelig folkeskole i Odense til Giersings Realskole.

Min ældste søn gav udtryk for, at han kedede sig lidt, og at han manglede nogle udfordringer. Maria Nicolajsen Degn, forælder til tre elever på Giersings Realskole

- De er meget tydelige omkring, at det er vigtigt, at eleverne trives. Ellers kommer der ingen faglighed, forklarer Maria Nicolajsen Degn.

Den holdning er hun ikke alene om. For flere og flere fynboer har fået øjnene op for friskolerne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at de fynske folkeskoler i 2017 mistede 917 elever, mens antallet af elever på friskolerne og private grundskoler steg med 375 i samme periode.

Familien Degn flyttede deres tre børn til friskolen efter, at deres ældste søn gav udtryk for, at han manglede udfordringer i skolen. Efterfølgende flyttede familiens to andre børn med.

Der er mange forskellige typer forældre, der vælger en fri grundskole, og mange forskellige typer der vælger en folkeskole. Merete Riisager, Undervisningsminister, Liberal Alliance

- De trives rigtig godt. De har masser af legekammerater. Det er gået enormt stærkt, siger Maria Nicolajsen Degn.

Giersings Realskole i Odense har udvidet deres skole markant de senere år ved at opkøbe naboejendommen. Det betød ekstra pladser, så Maria Nicolajsen Degns børn fik mulighed for at gå på friskolen.

- Der er en passion for fagene her. Man bliver mødt på en anden måde, og der er forståelse for, hvorfor man stiller et spørgsmål og lyttet til det, som jeg måske ikke helt synes, at vi altid oplevede tidligere, siger hun.

Undervisningsminister er ikke nervøs for udviklingen

Priserne på friskolerne varierer, alt efter hvilken skole man vælger. Men undervisningsminister Merete Riisager (LA) er ikke nervøs for de mange elever, der søger væk fra folkeskolerne.

Kan man ikke risikere, at det så bliver valget for alle de ressourcestærke, og at man derfor vil stå tilbage med en utrolig svag folkeskole?

- Nej, det er ikke det billede, vi ser. Der er mange forskellige frie grundskoler rundt omkring i Danmark, og de har forskellige sammensætninger. Der er mange forskellige typer forældre, der vælger en fri grundskole, og mange forskellige typer der vælger en folkeskole, siger Merete Riiisager til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Så den her fortælling om, at det fuldstændig deler Danmark op, den mener jeg, er ret skæv, siger hun.

Inden for de seneste 15 år er der oprettet 12 nye privat- og friskoler på Fyn.

