Mor til to truet med kniv af ekskæreste i Langeskov

En kvinde fra Langeskov er fredag eftermiddag blevet slået flere gange og truet på livet af sin ekskæreste, mens det tidligere pars to børn var i huset. Manden forventes fremstillet i grundlovsforhør senere lørdag.

En 31-årig kvinde blev fredag eftermiddag truet på livet af sin 33-årige ekskæreste på hendes bopæl i Langeskov.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen.

Klokken 14.10 fredag blev Fyns Politi kaldt ud til noget husspektakel på Nyborgvej i Langeskov, hvor en 31-årig kvinde og hendes to børn på henholdvis syv år og et par måneder havde haft besøg af børnenes far og kvindens ekskæreste i et par dage.

- Kvinden har bedt ekskæresten om at gå, og det er umiddelbart dét, der får ham til at blive aggressiv, fortæller vagtchefen og fortsætter:

- Han slår hende først i ansigtet og på ryggen nogle gange, hvorefter han forsøger at tage kvælergreb på hende.

Men overgrebet på den 31-årige kvinde stopper ikke bare der.

- Han ender med at gribe fat i en kniv og true kvinden på livet.

Flere trusler

Efter at have truet kvinden på hendes bopæl i Langeskov forlader manden stedet, men hans trusler stopper ikke. Flere af naboerne bliver også udsat for trusler, og de ringer ligesom den 31-årige kvinde til politiet.

Da politiet kommer frem til stedet, får de hurtigt kvinden og børnene ud af huset, og får talt manden til ro. Han bliver efterfølgende anholdt ham.

- Vi har selvfølgelig både afhørt kvinden og manden. Han er blevet sigtet for vold og trusler på livet mod ekskæresten, fortæller Hans Jørgen Larsen til TV 2/Fyn.

Den 33-årige mand forventes fremstillet i grundlovsforhør senere lørdag. Han er sigtet for vold og trusler på livet mod eks-kæresten.