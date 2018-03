Mordsigtet eftersøges: Politiet leder videre

Politiet forsøger igen at lede Lillebælt igennem for at finde drabssigtet Bent Ovesen fra Kolding. Forsvaret hjælper med eftersøgningen.

Tirsdag morgen begyndte endnu en eftersøgning efter drabssigtede Bent Ovesen fra Kolding. Politiet får hjælp fra Søværnet til at lede Lillebælt igennem, og eftersøgningen fortsætter onsdag.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, at politiet får hjælp fra Forsvaret til at lede efter den mordsigtede mand i Lillebælt. Sidst i februar var der også mandskab ude i vandet. Her sendte søværnet to skibe, såkaldte minerydningsdroner og dykkerhold ud i Lillebælt.

- Lillebælt er meget stort, og det tager tid at gennemsøge det hele. Og så skal vi have det helt rigtige materiel, for at kunne komme ned på bunden og kigge. Søværnet kan dykke på de dybder, og det gjorde de så i går og igen i dag, fortæller politikommisær ved Sydøstjyllands Politi, Uffe Villumsen, til TV 2/ Fyn tirsdag morgen.

- Det er en opgave, vi har arbejdet på i noget tid, fordi det kræver mere manpower.

Mord på konen i efteråret

Den 63-årige Bent Ovesen har været efterlyst siden efteråret. Sydøstjyllands Politi arbejder fortsat ud fra en teori om, at han den 26. oktober 2017 dræbte sin 61-årige hustru i deres hjem i Kolding. Og politiet formoder, at Bent Ovesen efter drabet kørte sin bil i Lillebælt og derved druknede.

Det er altså ikke nye oplysninger i sagen, der ligger til grund for weekendens søgning, men derimod muligheden for assistance fra Forsvarets dykkere og både, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse og politikommisæren bekræfter.

Meget på bunden af Lillebælt

Uffe Villumsen fortæller, at eftersøgningen bliver ved indtil hele Lillebælt er så godt som gennemsøgt.

- Vi bliver ved indtil vi er færdige. Hvis vi finder noget, så dykker vi ned efter det og undersøger det. Men jeg forventer, at vi bliver færdige i løbet af i dag (tirsdag, red.), siger politikommisæren til TV 2/ Fyn.

Der er endnu ikke blevet fundet noget, der har med mordsagen at gøre. Men mange andre genstande er dukket op på Lillebælt dybe bund.

- Der ligger meget nede på havbunden, så der er meget der skal kigges igennem og tjekkes.