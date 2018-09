Morgenfest endte med voldtægt: 34-årig dømt for voldtægt af fynbo

En 34-årig mand er blevet udvist og idømt et år og otte måneders fængsel for at have voldtaget en kvinde fra Odense. To andre mænd går fri.

En 34-årig mand er tirsdag eftermiddag blevet idømt et år og 8 måneders fængsel for voldtægt mod en 34-årig kvinde fra Odense.

Det oplyser Fyns Politis anklager Brian Dybdahl.

- Vi havde rejst tiltale mod tre personer, men kun én blev dømt, fortæller anklageren til TV 2/Fyn.

Voldtægten fandt sted den 18. februar 2018, hvor den dengang 33-årige kvinde var i byen i Odense.

Voldtægten fandt sted den 18. februar 2018, hvor den dengang 33-årige kvinde var i byen i Odense.

Kvindens forklaring i retten i Odense var under lukkede døre, men anklageren kan fortælle, at det var tre mænd bosiddende i Odense, der var under tiltale.

En bytur endte med voldtægt

Ifølge anmeldelse af voldtægten havde kvinden været i byen den 18. februar, hvor hun havde indtaget en del alkohol.

- Én af de tiltalte fortæller i retten, at de alle fire var enige om at tage videre til en morgenfest. De køber noget mere at drikke på en tank, og tager så hjem til den dømtes lejlighed, fortæller Brian Dybdahl og fortsætter:

- I lejligheden har den dømte samleje med kvinden, hvilket man kan bevise, da der er fundet DNA.

Den dømte er oprindeligt fra Somalia men bor i Odense og er ikke nok med at blive idømt et år og otte måneders fængsel også blevet udvist.

Den dømte er oprindeligt fra Somalia men bor i Odense og er ikke nok med at blive idømt et år og otte måneders fængsel også blevet udvist.

Dommeren har fundet ham skyldig, fordi der er blevet fundet DNA på kvinden og fordi der i nogle telefonsamtaler, som kvinden og den dømte har haft, ikke er noget, der indikerer, at der har været tale om samleje efter samtykke.

- Dommeren lægger altså vægt på, at der efter samlejet ikke er noget, der indikerer, at de to skulle have haft et forhold, der førte til samleje, siger Brian Dybdahl.

To mænd frifundet

En anden person på 31 år også fra Odense skulle ifølge anmeldelsen også have voldtaget kvinden.

Men han er ikke blevet dømt, fordi retten vurderede, at der ikke var nok beviser.

- Dommeren siger, at selvom forudrettede har foklaret, at hun vågner ved samlejet, og hun trækker sig væk, og hun mener at kunne genkende undertrøje og skikkelse på tiltalte, så kan retten ikke dømme ham, fortæller anklageren og fortsætter:

- Der er nemlig ikke fundet noget dna fra ham i hende, og det er derfor kun kvindens forklaring, der kunne have dømt ham.

Den tredje og sidste mand var en 27-årig odenseaner. Han skulle ifølge anmeldelsen være kommet ind i rummet, hvor kvinden og de to andre mænd også var. Han er heller ikke blevet dømt, fordi man heller ikke kan bevise, at han havde i sinde at have samleje med kvinden.

Ankesager kan komme

Den dømte har valgt at anke dommen.

Anklager Brian Dybdahl har endnu ikke besluttet om Fyns Politi også vil anke den manglende dom på de to andre, der var med til morgenfesten.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at retten har kunnet følge os i, at der den her dag er foregået et seksuelt overgreb, og at én person skulle stilles til ansvar for det. Men nu skal vi have kigget på, om vi vil anke i forhold til de to andre, fortæller anklageren til TV 2/Fyn.