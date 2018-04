Morten Korch skal skaffe flere fugle til Danmark

Danmarks Fugle Zoo vil udvide parken. Med et nybygget hus og en stor voliere til nye fuglearter vil direktøren sætte fokus på danske og nordiske fugle.

Farvestrålende papegøjer fra Sydamerika, meterhøje strudse fra Afrika og pludrende kalkuner fra Nordamerika. I Danmarks Fugle Zoo lidt uden for Tommerup findes der hundredevis af forskellige fuglearter fra hele verden.

Men nu vil zoo'en have mere fokus på danske og nordiske fugle.

- Vi vil gerne være en del af formidlingen omkring den danske natur, fordi vi har erfaret, at når vores gæster kommer her, så formidler vi om udenlandske fugle. De vil meget gerne vide noget om den danske natur, fortæller Hans Åge Hjeresen, direktør for Danmarks Fugle Zoo.

Derfor er Danmarks Fugle Zoo i fuld gang med at bygge nyt. Et "nordisk hus" står næsten færdigt, men direktøren drømmer om mere.

Zoo'en skal yderligere have en 300 kvadratmeter stor og 675.000 kroner dyr voliere til nye fuglearter. Efter planen skal det bygges lige ved siden af "det nordiske hus", så gæsterne kan nyde udsigten til fuglene fra huset.

Danmarks Fugle Zoo Tjur

Urfugl

Fasan

Dompap

Agerhøne

Rype Danmarks Fugle Zoo har cirka 800 fugle fordelt på 150 forskellige arter. I fremtiden vil Hans Åge Hjeresen også have fuglearter som:

Blandt andet tjuren og urfuglen har levet i Danmark, men findes her ikke længere. Volieren skal være med til at minde gæsterne om tidligere tider med masser af fugle i den danske natur.

- Det kræver en forståelse lige fra den lille i børnehaven til morfar, bedstefar og oldefar med stok og rollator. Hva' faen har vi gjort forkert, skal de gamle så sige. Og de små skal vide: jamen sådan og sådan skal vi gøre det, for ellers er det ikke miljøvenligt, lyder det fra chefen for Danmarks Fugle Zoo.

Og især en meget kendt fynbo skal være med til at formidle viden om tidligere tiders fugleidyl i den fynske natur.

- Morten Korch har lavet så mange bøger og film om livet på landet i Danmark. Og han er fynbo ligesom stedet her, så derfor skal det være Morten Korch, der skal hjælpe os med at formidle viden om nordens fugleliv, siger Hans Åge Hjeresen.

