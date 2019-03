Morten Sol og Pernille Vermund fortsætter dialogen efter valget

Morten Sol fra Svendborg og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige skal snakke videre efter folketingsvalget.

Der var politisk flirteri i luften, da byrådsmedlem og løsgænger Morten Sol Petersen og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige mødtes for åben skærm på TV 2/Fyn mandag aften.

Mødet skete i forbindelse med et offentligt møde i Svendborg, hvor Nye Borgerliges formand var kommet for at fortælle om partiets politik.

Så nu afventer vi situationen, og så tager jeg måske et nyt møde, hvis Pernille Vermund igen inviterer mig på besøg i autocamperen Morten Sol

- Nye Borgerlige er tæt på mit hjerte i de tanker, jeg har omkring vores politik, sagde Morten Sol Petersen, som blev ekskluderet af Dansk Folkeparti, da den interne strid med partiets gruppeformand Dorthe Ullemose kulminerede sidste forår.

Pernille Vermund kvitterede for de rosende ord og inviterede Morten Sol Petersen til en snak i sin autocamper i forlængelse af aftenens møde.

Vi havde god snak

Morten Sol siger til TV 2/Fyn, at han havde en god snak med Pernille Vermund efter mødet, men at det ikke bliver til medlemsskab i denne omgang.

Læs også Sol bejler kraftigt til Nye Borgerliges Pernille Vermund

- Nye Borgerlige har meddelt mig, at man ikke ønsker at optage folkevalgte politikere på denne side af folketingsvalget. Så nu afventer vi situationen, og så tager jeg måske et nyt møde, hvis Pernille Vermund igen inviterer mig på besøg i autocamperen, lyder det fra Morten Sol, som stadig har humor og overskud, selv om det blev et nej i første omgang.

Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber, oplyser til TV 2/Fyn, at partiet ikke har droppet Morten Sol, men lige vil se tiden an.

- Hovedbestyrelsen har fastholdt en tidligere beslutning om, at vi ikke ønsker at optage siddende byrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer på denne side af folketingsvalget. Morten Sol er orienteret om hovedbestyrelsens beslutning, Vi fortsætter dialogen efter valget, oplyser Lars Kaaber til TV 2/Fyn.