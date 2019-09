Rygeostens dag: Mortens chokolade med rygeoste-ganache

View this post on Instagram

Mortens Chokolade holder kursus i temperering af chokolade. Temperering har fået ry for at være en mindre videnskab og utrolig svært at kaste sig ud i, men med chokolademagerens få tips og tricks er det slet ikke så svært. Chokolademager Morten Aagaard guider deltagerne gennem tempereringsprocessen og fortæller om, hvorfor det er vigtigt at tempererer chokoladen. Der bliver fortalt om de forskellige tempereringsmetoder, og forklaret hvorfor chokolademager Morten Aagaard arbejder med chokoladetemperering, på den måde han gør. Fokus på kurserne er at få en flot og blank chokolade med det rigtige knæk. Der arbejdes med fyldte chokolader – og deltagerne tager sin egen chokolade produktion med hjem. Undervejs er der mulighed for at smage forskellige af Mortens Aagaards signaturchokolader sammen med en kop kaffe eller te. Tilmelding pg datoer på hjemmesiden - se under Kurser og Events. 🍫 . . #kursus #chokoladekursus #chokoladetemperering #temperering #mortenschokolade #mortenschokoladeodense #kongensgade45 #odense #chokolademager #danishchocolatier #danishchocolate #smagodense #spisodense #chokoladebutik #chocolat #fyldtchokolde #håndværk #håndlavet #handmade #visitodense #chokoladesmag #mortenaagaard #chokolade #fynskeinfluencers #visitfyn #håndlavetchokolade #handmadechokolate ❤️😃☕️