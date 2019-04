Mosens gæster uenige om rygeforbud

Må man ryge under åben himmel? Det skal politikerne i Odense beslutte tirsdag eftermiddag, hvor de blandt andet skal tage stilling til, om Munke Mose i midten af byen fremover skal være røgfri.

Brian Baltzer fra Odense er ikke selv ryger. Alligevel er han imod et rygeforbud i Munke Mose, Kongens Have og Eventyrhaven, som forslaget fra Odense Kommune inkluderer.

- Jeg synes, det er at drive rov på rygere. Normalt er jeg ikke så glad for, at folk ryger omkring mig, men et sted der er åbent som her, synes jeg, det er fint, at de ryger. Jeg er ikke glad for at gå på gågaden bag nogen, der ryger, men her skal alle være her, fortæller han.

- Helt o.k.

Det er dog ikke alle, der mener, at cigaretrøg og -skodder hører sig til i offentlige parker.

Fysioterapeut Kate Gallagher Lindeskov, der hver uge underviser i efterfødselstræning i Munke Mose, sætter pris på et røgfri miljø.

- Når man placerer sig et sted, og der sætter sig en ryger ved siden af, er det mig, der skal flytte mig, hvis ikke jeg vil have røg i hovedet.

- Jeg synes som udgangspunkt, at rygning er en skidt ting for alle, og hvis et forbud kan være med til at hjælpe folk på vej, synes jeg faktisk, det er en hel o.k. idé, siger hun.

Hun foreslår i stedet, at der indrettes et lille område, hvor der må ryges.

Også Irene Hugger fra Odense synes, man skal passe på Munke Mose ved at forbyde rygning.

- På en måde synes jeg, det er en god idé, fordi man ikke skal forurene naturen. Mosen er et skønt sted, og det er synd at ødelægge den, fortæller hun.

Intet rygepoliti

Karen Engholm Jensen spørger, hvem der skal sikre, at cigaretterne forbliver slukket, hvis forslaget vedtages.

- Jeg tænker, at forbud kan man få for mange af, for hvem skal håndhæve dem? Man skal selvfølgelig selv lade være med at ryge, men skal der så rende en politimand rundt og tjekke, om folk tænder en cigaret? Nej, det tænker jeg ikke. Det skal folk være fornuftige nok selv at lade være med at gøre, siger hun.

Hvis rygeforbuddet bliver en realitet, vil der ikke blive oprettet patruljer, der skal håndhæve forbuddet.

Det fortæller formand for Sundhedsudvalget i Odense Kommune, Kasper Ejlertsen (S).

- Vi ønsker ikke et rygepoliti. Vi ønsker, at der er skiltning og hensyntagen, og at man på den måde sikrer de røgfrie arealer i fællesskab, fortæller formanden til TV 2/Fyn.

Odense Kommune skal ved samme afstemning tirsdag eftermiddag også diskutere, om der fremover må ryges på Odense Stadion. Det er i forvejen ikke tilladt at ryge på Odense Banegårds perroner.