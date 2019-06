Motionsløb, kloakarbejde og ny asfalt giver massive trafikomlægninger

Det er næppe gået nogen odenseaneres næse forbi, at der i denne tid bliver repareret og både ud- og ombygget på byens veje, fortove og cykelstier.

En stor del af vejarbejdet kan tilskrives den kommende letbane, der forventes åbnet i slutningen af 2021.

I denne og de kommende uger er der dog også mange andre vejarbejder, som bilister og øvrige trafikanter i Odense skal være opmærksomme på.

Blandt andet er der torsdag Alt for Damerne-løb i Hunderupkvarteret. Løbet vil ikke decideret lukke veje, men løberne vil med start- og målområde er i Munke Mose løbe langs Odense Å, men også på enkelte veje i Hunderupkvarteret, hvor trafikken derfor vil være påvirket.

Løbet starter klokken 18 og forventes at vare til godt ud på aftenen. Du kan se flere informationer om blandt andet ruterne på løbets hjemmeside.

Asfalt- og kloakarbejde

Hvidkærvej ved Assensvej vil være spærret for gennemkørsel torsdag 13. juni, fredag 14. juni og mandag 17. juni. Afspærringen skyldes, at der skal asfalteres på strækningen.

Der er etableret omkørsel via Højmevej.

På Kertemindevej er der vejarbejde i krydset ved Slåenhaven fra tirsdag 11. juni og frem til fredag 21. juni. Vejarbejdet skyldes, at der skal laves forbedringer på kloaksystemet på Kertemindevej.

Svingbanen ind til Slåenhaven fra Kertemindevej er derfor spærret, så der må svinges til venstre fra ligeud-banen og ind på Slåenhaven.

Der er hastighedsnedsættelse til 50 kilometer i timen forbi arbejdsstedet.

Omkørsel

På Ny Vestergade er der omkørsel mellem tirsdag 11. juni og 5. juli. Ny Vestergade er derfor spærret for trafik i det pågældende tidsrum.

Beboerkørsel er dog fortsat tilladt via Filosofgangen. For øvrig trafik er der omkørsel. Cyklister og fodgængere kan passere arbejdet.

Årsagen til spærringen er, at belægningen skal forstærkes enkelte steder i gaden.

På en del af Østerbro bliver trafikken i samme tidsrum – altså 11. juni til 5. juli - afviklet med prioritering.

Det er ved Østerlunden, ændringer forekommer, og årsagen er, at der skal laves stik til fjernvarme.

Et Open By Night-arrangement på Skibhusvej giver også ændringer fredag.

Fredag holder butikkerne længe åben på Skibhusvej, hvorfor vejen lukkes mellem Fakta (tæt ved Buchwaldsgade) og Baumgartensvej i tidsrummet fra klokken 17-22.

Lukningen giver busruten 81-83 en omkørsel via Kochsgade og Døckerlundsvej.

Arbejde på jernbanebro påvirker togtrafikken

Fra i morgen, fredag 14. juni, og frem til begyndelsen af august kommer letbanearbejdet i Odense til at påvirke togtrafikken på Vestfyn.

Det er jernbanebroen på Middelfartvej, der bliver forstærket, så den er forberedt til den kommende letbane.

Allerede i 2016 blev broens overside, altså brodækket, forstærket. Det der nu mangler, er broens underside, altså selve broens fundament. Der bliver støbt nye betonmure op mellem de bærende betonpiller. Det gør, at broen bedre kan modstå trykpåvirkningerne, når letbanen fremover kommer til at køre henover broen.

For at udføre arbejdet er det nødvendigt at inddrage det ene togspor på strækningen under broen, så det er muligt at støbe først den ene støttemur og derefter den anden.

Det betyder, at der i perioden vil være færre Intercitytog mellem Odense og Fredericia og færre regionaltog mellem Odense og Tommerup. Der vil også være perioder med togbusser på strækningerne.

Odense Letbanen opfordrer rejsende til at følge med og hente yderligere information om ændringerne på DSB’s hjemmeside, ligesom man altid holde sig opdateret på aktuelle togtider på Rejseplanen.dk.

Mere fjernvarme

På mandag, 17. juni, vil Brændekildevej i Bellinge i det sydvestlige Odense være spærret for gennemkørsel. Der vil være mulighed for omkørsel, der vil være skiltet omkring Brændekildevej.

Spærringen sker i forbindelse med det fjernvarmearbejde, der udføres på Brændekildevej fra 3. juni til 21. juni.