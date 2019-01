Motionsløb på VM-rute skal sikre genopbygning af udbrændt træskib

Det kendte træskib Castor blev efter en brand i havnen i Bogense i september erklæret totalskadet. Siden branden har både Den selvejende Institution Castor, der ejer skibet, og foreningen Castor Venner arbejdet hårdt på at samle penge sammen til reparationerne, så Castor igen kan få vand under kølen.

Efter branden fik Fonden bag Den Selvejende Institution M/S Castor af Bogense udbetalt en forsikringssum på 600.000 kroner, men de voldsomme skader løb op i yderligere 200.000-300.000 kroner, som de arbejder på at finde.

Indtil videre har de indsamlet knap 60.000 kroner, og nu byder endnu et initiativ ind med hjælp til det mere end 80 år gamle sejlskib.

De to støtteforeninger har fået lov at arrangere et motionsløb på den rute, hvor VM i cykelcross weekenden inden skal afvikles. Løbet har fået navnet Castor Bogense Cross & Citytrail, og alle indtægter fra løbet går ubeskåret til det gamle træskib.

- For lang tid siden var vi et par stykker, der fik ideen om at lave et crossløb, når nu der i forvejen var så meget opmærksomhed på byen, men logistikken satte i første omgang en stopper for det. Men så brændte Castor, og så var der en af dem fra foreningerne bag skibet, der fik en idé om et motionsløb – og så nåede enderne pludselig sammen alligevel, siger Michael Kjærgaard, der er løbsleder.

Læs også Voldsom brand: Kendt træskib er totalskadet

Glæder Castors Venner

At løbet nu bliver en realitet glæder Henning Gammelgaard, der både er formand for fonden bag Den Selvejende Institution M/S Castor af Bogense og med i Castors Venner.

- Vi håber, at løbet kan være med til at rejse mellem 50.000 og 100.000 kroner, siger Henning Gammelgaard.

Han har en stærk tro på, at de nok skal nå i mål med indsamlingen, så Castor igen kan komme på havet med både turister og lokale.

- Jeg er optimist, og derfor har vi faktisk også allerede fået tilbud og lavet en aftale med et værft, der kan reparere Castor, siger Henning Gammelgaard.

Formanden håber, at de allerede i starten af februar kan sejle Castor til skibsværftet i Egernsund, hvor Castor skal istandsættes efter branden.

Læs også Kendt træskib i brand i Bogense Havn

Unik løberute

Motionsløbet kommer til at foregå på en helt særlig rute.

Den Internationale Cykelunion, UCI, afholder den 2. og 3. februar verdensmesterskaber i cykelcross i Bogense, og arrangørerne har givet mulighed for, at cykelcrossbanen, altså selve VM-ruten – efterfølgende kan anvendes til et motionsløb i weekenden efter mesterskaberne.

Når UCI og de lokale arrangører fjerner de sidste spor efter VM i Bogense den 11. februar, fjernes blandt andet også den midlertidige bro, der bygges over havnen i Bogense.

Derfor er det kun til Castor Bogense Cross & Citytrail, der afvikles søndag den 10. februar, at der er mulighed for at deltage i motionsløb på VM-ruten, der altså blandt andet bringer løberne via en ’fast forbindelse’ over havnen i Bogense.

Det vil aldrig ske igen, siger Michael Kjærgaard.

- Det er den eneste gang, man får den mulighed. Det kommer aldrig til at ske mere. Og så kan vi koble marinastranden på også, så dem, der synes crossløb er fedt, også får en god oplevelse. Løber man ikke, kan man også gå en tur og få frisk luft og samtidig være med til at sende et beløb af sted til Castor, så vi kan få den ud at sejle igen, siger løbslederen.

Motionsløbet er inddelt i tre forskellige klasser; en for gående og to for løbere. Man kan både gå og løbe fire kilometer, og så er der også en længere løberute på otte kilometer.

Du kan læse mere og tilmelde dig løbet her.