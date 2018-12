Væltet lastbil blokerer trafikken: Motorvejen er spærret ved Nyborg

En væltet lastbil spærrer Fynske Motorvej i vestgående retning mellem afkørsel 46 Nyborg Vest og afkørsel 47 Langeskov. Et spor er samtidig spærret i retning mod Sjælland.

Der er ingen tidshorisont i forhold til genåbning af motorvejen.

- En lastbil er væltet i midterrabattan, og den har kastet så meget jord op, at det ene spor er spærret i østgående retning. Selve den væltede lastbil spærrer i vestgående retning, siger Torben Jakobsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Vagtchefen har endnu ikke noget overblik over, om nogen er kommet alvorligt til skade ved uheldet.

- Der er en ambulance på vej derud. Men jeg kender ikke situationen, siger vagtchefen.

Lang vej til genåbning

Vagtchefen kan ikke sige noget om, hvornår motorvejen forventes genåbnet. Men det kan have lange udsigter.

- Lige nu foregår redningsindsatsen derude, og så finder vi senere ud af, hvad der er sket.

- Og så skal vi have flytte den her lastbil, og det kommer jo nok til at tage tid, siger vagtchefen.

Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningen tidligst overstået klokken 15.

Fyns Politi opfordrer i stedet bilister i retning mod Jylland til at køre af motorvejen ved afkørsel 46.

Vagtchefen hos Fyns Politi fortæller, at der allerede kort tid efter ulykken, der sker på en af årets travleste rejsedage, er opstået rigtig lang kø på motorvejen.

- Der holder allerede mange biler i kø, siger Torben Jakobsen.