Mulig ulykke ved Langeland: Redningshelikopter og både i eftersøgningsaktion

Forsvaret havde tidligt tirsdag aften indsat en helikopter og flere både under en eftersøgning efter en person i vandet ud for Botofte Strandvej på Langeland. De fandt ingenting.

Omkring klokken 16.30 modtog Forsvaret en anmeldelse om en mulig person, der var blevet set langt ude på havet ved Langeland.

Det affødte en større eftersøgningsoperation, hvor en helikopter og flere både igennem knap to timer afsøgte området.

- En person på stranden har set noget ude i vandet, der muligvis er en person. Vedkommende kunne se noget, og kunne så ikke se det længere. Det reagerer vi på, så vi har helikopter og både ude at lede efter den her mulige person ude i området, fortalte kaptajn Steffen Lund, der er vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter, mens eftersøgningen stod på.

Omkring klokken 19 fortæller vagtholdslederen, at såvel helikopteren som bådene nu er vendt hjem uden at have fundet noget.

- Formentlig har der ikke været noget derude. Det var tæt på land og med gode oversigtsforhold, så det er med ro i maven, vi har sendt vores enheder hjem, siger kaptajn Steffen Lund.

Lignede en overkrop

Også Fyns Politi var til stede under eftersøgningen på det østlige Langeland. Vagtchefen er overbevist om, at det ikke var et menneske, som anmelderen så.

- Hun så noget, der lignede en overkrop med armene ud til siden. Men vi har haft en stor eftersøgning i gang, og vi har ikke fundet noget. Så jeg tror ikke, det har været et menneske, siger vagtchef Steen Nyland.

Han fortæller, at udover Forsvarets helikopter i luften deltog to marinefartøjer og deres to RIB-både (store, kraftige gummibåde) samt fem civile fartøjer og det lokale beredskabs RIB-båd i eftersøgningen.

