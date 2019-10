Mulighed for at se solen - men det bliver køligt

Efter flere dage med regn og blæst er der torsdag lagt op til en dag med mulighed for sol. Til gengæld bliver det køligt, især torsdag aften.

- De fleste vil opleve tørvejr og temperaturer, der allerede i løbet af formiddagen kan nå op på 10 grader, måske 11-12 grader, siger Lone Seir fra TV 2 Vejret

- Det ser ud til, at solen har mulighed for at kigge ned hele dagen, fortæller hun.

Kølig aften

Vinden kommer fra nord og vil være svag til let.

- Uden vind og med klart vejr er det muligt, at det bliver køligt i aften, så temperaturen falder forholdsvist hurtigt, mens det stadigvæk er tørvejr, siger Lone Seir.

I aftentimer vil temperaturen falder til omkring otte grader, lidt lunere ved kysterne.