Dagens Fantastiske Fællesskab: Prisvindende mini-revy

Sådan her beskriver Munkebo Revyen sig selv i deres indstilling:

Munkeborevyen har siden 1984 været et fantastisk fællesskab, der med små midler har leveret en revy, der har vundet to priser, som Fyns bedste. Revyen er et godt kulturindspark i byen.

Hvordan vil I beskrive jeres fællesskab?

Fællesskabet har gennem årene været en solid fasttømret kerne af frivillige, der har fungeret nærmest som en stor familie. Familien er ofte blevet udvidet på diverse pladser med folk udefra. Det sker ofte ved, at folk selv henvender sig for at blive en del af fællesskabet.

Vi er gode til at inkludere nye medlemmer - alle er opmærksomme og ingen får lov at stå alene i et hjørne.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Det særlige ved vores fællesskab er den fantastiske entusiasme, hvormed vi i alle årene har holdt sammen og på trods af diverse forhindringer - lokalemæssige som økonomiske - har insisteret på, at vi sammen har kunnet lave en flot revy.

Hvorend vi kommer, er folk imponerede og inspirerede af vores fantastiske sammenhold og livsglæde. Hvor vores revyhold er, er der altid fest. Vi deler sorger og glæder både i og uden for revyen.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Hvis vi vinder, kunne vi for en gang skyld få råd til individuel udvikling af revyholdets medlemmer. Det kunne være sangtræning, lyssætningkurser for teknikere, scenetræning for skuespillere. måske af professionelle. Alt sammen til gavn for revyens videre udvikling.

