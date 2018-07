Munkebo-sag: Kriminel revisor fik et år mere

Firmaindehaver et halvt år bag tremmer, men anklagemyndigheden vil have sagen prøvet i landsretten

En 39-årig firmaindehaver i Munkebo er blevet idømt to års fængsel for momssnyd på 3,8 millioner kroner.

Det er dog kun det halve år, han skal afsone. Byretten i Odense besluttede nemlig fredag, at de halvandet års fængsel gøres betinget.

Samtidig kan en 53-årig københavnsk revisor lægge et års fængsel i tillægsstraf oveni en dom, han fik i Østre Landsret for et par måneder siden. Her fik han halvandet års fængsel for at have hjulpet indehaveren af et vagtfirma i Munkebo med at snyde i skat og moms.

Nu skal statsadvokaten dog se på dommen. For anklager Kirsten Flummer var ikke umiddelbart tilfreds med, at den 39-årige fik halvandet år af dommen gjort betinget.

Den 39-åriges selskab, der er under konkurs, har tilsyneladende beskæftiget sig med personaleudlejning.