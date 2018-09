Museer drukner i fund: Nu er en løsning på vej

Hvert år gør frivillige metaldetektorbrugere i tusindvis af fund på danske marker. Alene i 2016 og 2017 indleverede danske metaldetektorbrugere tilsammen over 31.000 fund til danefævurdering.

Men nu behøver finderne ikke længere at troppe op på det lokale museum med de historiske fund.

Torsdag åbnede en ny digital portal for detektorfund DIME - Digitale Metaldetektorfund, en portal som Odense Bys Museer har været med til at søsætte.

Med DIME kan amatørarkæologer registrere deres fund allerede ude i marken og sende data til museerne.

Crowd-sourcing og citizen-science

Med DIME kan metaldetektorbrugerne nu dele deres viden og fund med hele samfundet. Det gør portalen til et af de største såkaldte crowd-sourcing- og citizen-science-projekter nogensinde inden for arkæologien.

Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fra Odense Bys Museer ser mange fordele i den nye portal.

- Vi ser først og fremmest fordele for de personer, der finder genstande ude i jorden, som kan bruge den nye portal til at indberette deres fund, før de afleverer dem til museerne, siger Mogens Bo Henriksen.

Fordel for museerne

Med portalen kan finderne selv skabe sig et overblik over deres fund og skrive deres egen lokalhistorie. Men portalen er også en stor fordel for museerne.

- Fordelen for museerne er, at de sparer en arbejdsgang i forhold til registrering, og så giver det os en mulighed for at få et overblik over det materiale, der er fundet, siger Mogens Bo Henriksen.

De danske lokalmuseer brugte alene i 2016 sammenlagt, hvad der svarer til næsten otte fuldtidsansatte på håndtering af amatørarkæologernes detektorfund.

- Vi satser på, at DIME er en af nøglerne til at løse den udfordring, vi og andre museer står overfor med de voksende mængder af detektorfund. I dag er amatørarkæologerne ofte lige så kompetente som specialisterne. Dette gælder særligt for de danske detektorbrugere, og det handler simpelthen om, at vi anerkender dem, og giver dem mulighed for at bidrage med deres enorme viden, siger Rane Willerslev, Nationalmuseets direktør, i en pressemeddelelse i forbindelse med offentligørelsen af DIME.

Sjovt at bruge

De frivillige metaldetektorbrugere har også været med til at udvikle portalen.

- Vi detektorbrugere har længe set frem til udvikling af en digital portal til fundregistrering. DIME er nem at gå til og har så mange nyttige funktioner, at det bliver sjovt at bruge. Jeg er glad for, at vi nu kan komme i gang med det, siger Freddy Arntsen, detektorbruger og repræsentant for Sammenslutningen af danske amatørarkæologer i DIME styregruppen i pressemeddelelsen.

