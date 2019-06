Efter skadedyr og skimmelangreb: Museum bruger millioner på nyt magasin

Gæster og udstoppede dyr kan godt begynde at glæde sig.

I efteråret 2020 slår det sydfynske naturhistoriske museum Naturama dørene op til nye faciliteter.

Det fortæller museets direktør Mette Thybo, der har stået i spidsen for museet siden 2015.

- Vi glæder os til at komme i gang. Naturama bliver bedre, forsikrer hun.

Magasin med svamp og skadedyr

Det nye projekt koster i alt 12,3 millioner kroner og rummer blandt andet et nyt magasin til museets genstande, som ikke er på udstilling. Slots- og Kulturstyrelsen har tidligere kritiseret det statsanerkendte museum for dets nuværende magasiner.

- Museets magasinforhold er uændrede og fortsat ikke tilfredsstillende (...) Der er konstateret angreb af skimmel og skadedyr i et magasin og mindre vandindsivning, skriver styrelsen i en kvalitetsvurdering fra 2017.

Også i 2010 kontrollerede Slots- og Kulturstyrelsen lokalerne.

- Det er ikke tilfredsstillende, at sikringsforholdene er utilstrækkelige, og at der potentielt er risiko for vandskade, skrev styrelsen om magasinerne den gang.

Naturama bruger lokaler under to folkeskoler til opbevaring af udstoppede dyr og andre genstande. Det er disse kælderlokaler, som styrelsen har kritiseret.

De støtter byggeriet Aage og Johanne Louis-Hansens Fond – 5.5 millioner kroner

Augustinus Fonden – 3.5 millioner kroner

Svendborg Kommune – 1.5 millioner kroner

Naturama – 1.8 millioner Kilde: Naturama

Museet har siden 2017 etableret klimaovervågning af de eksisterende magasiner, men man har ikke mulighed for at ændre på eksempelvis luftfugtighed.

- Vi vil gerne have vores genstand hjem til Natruama. De ligger i dag nogle andre steder rundt i byen. Vi har brug for nogle bedre forhold. Dem får vi med det nye magasin, understreger direktøren.

Slots- og Kulturstyrelsen bekræfter overfor TV 2/Fyn, at flere museer kan have problemer med fugt og skadedyr på deres magasiner.

Slut med kritik

De 12,3 millioner kroner skal bruges til et nyt magasin med temperatur- og fugtighedskontrol. Mette Thybo lover, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke kommer til at rejse kritik af det nye magasin.

- Vi kommer til at kunne passe meget bedre på vores dyr, understreger hun og tilføjer:

- Vi får fryserum til de store dyr, så de bliver fri for andre dyr (skadedyr, red.).

Hvorfor er det først nu, der bliver gjort noget ved forholdene?

- Jeg begyndte som direktør i 2015. Det var det første, jeg kiggede på. Der ligger meget forarbejde i forhold til tegninger. Det er faktisk meget hurtig, at de er klar, siger Mette Thybo.

Ifølge museumsdirektøren bliver det ikke kun museumsgenstandene, der får glæde af de mange millioner, når byggeriet står færdig i efteråret 2020.

Det bliver blandt andet muligt at få guidede rundture på museets nye magasin og oplevede dele af udstillinger fra grundlægger Harald Thomsens første udstillinger i 1935.

Derudover får museet et nyt køkken og caféområde, som frigør plads til museets særudstillinger. Det betyder, at særudstillingerne kommer til at kunne strække sig over 450 kvadratmeter.

- Vi bliver meget mere fleksible og bedre til at skifte vores udstillinger, lover direktøren.

Det nye millionbyggeri begynder til efteråret.

Sådan skal Naturama efter planen se ud i efteråret 2020. Foto: Naturama / Tegnestuen Mejeriet