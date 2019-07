Container stjålet: Museum efterlyser fund af kulturhistorisk værdi

Det er en container lignende denne, der er blevet stjålet fra Øhavsmuseet Faaborgs udgravning i Årslev. Foto: Øhavsmuseet Faaborg

En grå container på hjul er blevet stjålet nær Øhavsmuseet Faaborgs arkæologiske udgravning i Årslev. Den indeholdt værdifulde jordprøver og arkæologisk værktøj.

Den grå container blev brugt til opbevaring af værktøj og redskaber nær udgravningen. Foruden redskaberne indeholdt den også jordprøver og potteskår, der beskrives som fund kulturhistorisk værdi.

Museet forklarer, at jordprøverne har stor betydning for den arkæologiske analyse, der laves i området. Prøverne har derimod ingen værdi for udenforstående. Arkæologer ville for eksempel aldrig opbevare guld, hvis de finder det under en udgravning.

Den grå metal container på hjul har nummerpladen NY 9026, og ser man containeren, hører museet meget gerne nærmere på telefon 63 61 20 00.

Tyveriet er anmeldt til politiet og det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

- Vi fik en anmeldelse klokken 8.33 i morges. Tyveriet er sket i weekenden mellem fredag klokken 12 og mandag morgen på møllegårdsvænget i Årslev, siger Ehm Christensen.

Fyns Politi oplyser, at de ikke umiddelbart har nogle mistænkte endnu.