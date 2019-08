Undskyldning til Godhavnsdrengene: Museum i Svendborg fortsætter forskningen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag givet en officiel undskyldning til de tidligere børnehjemsbørn, som blev udsat for misrøgt på drengehjemmet Godhavn.

- På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se jer alle sammen i øjnene og sige det eneste rigtige: Undskyld, sagde Mette Frederiksen i sin tale ved et arrangement på Marienborg.

- Undskyld til hver og en, undskyld for den uret, der er begået mod jer og jeres kære. På vegne af hele Danmark: Undskyld.

Drengene fra Godhavn blev i perioden 1947 til 1976 udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb samt medicinske forsøg.

Fynsk forskningsrapport

I 2009 bevilgede Socialministeriet penge til en uvildig undersøgelse af forholdene på en række danske børnehjem, herunder Godhavn.

Undersøgelsen er gennemført af daværenden museumsinspektør på Forsorgsmuseet i Svendborg Maria Rytter og professor Klaus Petersen fra Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet.

Resultatet blev Godhavnsrapporten. Her blev det slået fast, at drengene blev udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb samt medicinske forsøg.

Ifølge Statsministeriet omfatter dagens undskyldning de 19 undersøgte børnehjem, der omtales i Godhavnsrapporten.

Leder af forsorgsmuseum beskrev forløbet

Den nuværende leder af Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, formidlingschef Sarah Smed, gennemgik hele sagen ved dagens arrangement på Marienborg.

- Et meget stort antal tidligere anbragte børn bærer på mørke minder fra en fortid under børneforsorgens horrible vilkår, sagde Sarah Smed.

- Siden Godhavnsrapporten har museet fortsat sin forskning med særligt fokus på at interviewe de her livsvidner, hvor mange er tilstede her i salen i dag. Det gælder blandt andet projektet "Anbragt i historien" og "Velfærdshistorier på kanten". Begge forskningsprojekter har bekræftet de konklusioner, som vi kunne drage i Godhavnsrapporten, fortalte Sarah Smed.

En rørt Statsminister

Undervejs i talen, som ledte frem til undskyldningen, blev Mette Frederiksen flere gange berørt.

Formand for foreningen Godhavnsdrengene, Poul Erik Rasmussen, sagde i sin tale om statsminister Mette Frederiksens undskyldning:

- Smerten og minderne forsvinder aldrig, men mon ikke det her giver en masse, der lige skal tænkes igennem. I mange år har man gået og gemt på den skyld nede i en kasse. Det behøver man sgu ikke mere. Det har statsministeren lige sørget for, siger Poul Erik Rasmussen.

Tidligere har Poul-Erik Rasmussen lagt sag an mod staten udelukkende med ønsket om en undskyldning. Han tabte sagen på grund af forældelse.

Forældelsesfristen er dog fjernet med tilbagevirkende kraft og åbner muligheden for, at der kan søges erstatning.

