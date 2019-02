Dinosaurer hitter: Museum oplever højeste besøgstal nogensinde

Der er gang i billetsalget som aldrig før hos Naturama i Svendborg.

- I går (tirsdag, red.) havde vi 1600 gæster inde, og det er bedste rekord nogensinde i Naturamas historie. Det slår alle rekorder. Vi har allerede nu haft flere gæster inde i den her vinterferie, end vi havde hele sidste år og de andre år, siger museumsdirektør Mette Thybo.

Museet har siden 8. februar i år haft en særudstilling om dinosaurer. Her er blandt andet rekonstruktioner af dinosaurer i naturlig størrelse. Og det har trukket mange gæster til.

- Det er helt utroligt. Det vrimler ind med folk. Det er bare dinosaurer, folk vil have, siger Mette Thybo, der er direktør for Naturama.

Læs også Du bestemmer: Hvilke 15 bands skal kæmpe om plads på årets Tinderbox-plakat?

Begejstring i alle aldre

Igen onsdag var der fyldt godt op med gæster på udstillingen. Og de store, forhistoriske dyr fascinerede både yngre og mere modne gæster.

- Jeg synes, der er mange flotte dinosaurer - og rigtige dyr også, lyder det fra unge William Bille Munck fra Odense.

- De er så store og har levet før her i verden.

Flemming Lorentzen fra Odense synes, det er spændende at se de forskellige forhistoriske dyr og bliver klogere på, hvorfor de ikke er her mere.

- At se hvad der egentlig er årsagen til, at de er uddøde: Er det virkelig et meteornedslag, som man har snakket om, eller hvad er årsagen til, at sådan en race nu er gået totalt bort?, siger han.

00:28 De forhistoriske dyr vakte onsdag interesse hos både store og små. Video: Flemming Ellegaard Luk video

Australsk udstilling med et fynsk twist

Den fynske succes har udenlandsk islæt i sig, da udstillingen 'Dinosaurfamilier' oprindeligt kommer fra Australien. I Svendborg har Naturama så tilføjet deres eget udtryk med formidlere, der fortæller levende om dinosaurerne.

Udstillingen rummer blandt andet ægte, forstenede dinosaurknogler, som man må man må røre. Rekonstruktionerne i fuld størrelse af de store dyr rummer blandt andet en taracosaurus.

Taracosaurusen indgår som et skelet i udstillingen. Men der er også en mere "levende" dinosaur på udstillingen. I indslaget nedenfor kan du se hvilken.