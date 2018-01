Museumsdirektør: Derfor er burgerkæder så vilde med Nyborg

Det er blevet en tradition blandt danskerne at gøre et hvil i Nyborg, og det tiltrækker amerikanske burgerkæder.

Der har i årevis været McDonald’s, Burger King og andre fastfoodkæder bekvemt tæt på motorvejsafkørslen i Nyborg lige før Storebæltsbroen.

Endnu en amerikansk burgerkæde har meldt sin ankomst i løbet af 2018. At Nyborg er god til at tiltrække fastfoodrestauranter skyldes, at Nyborg er et infrastrukturelt knudepunkt, mener Erland Porsmose, der er direktør for Østfyns Museer.

- Nyborg er opstået som et infrastrukturelt knudepunkt tilbage i færgernes tid. Hvis der er noget, man forbinder færgerne med, er det ventetid og en lille pølsevogn, siger Erland Porsmose.

Burgerklynge i Nyborg

Med tiden har det udviklet sig til at inkludere nogle af verdens største fastfoodkæder, og dermed har Nyborg i dag en af landets højeste koncentrationer af burgerrestauranter - med Burger King, McDonald’s og andre restauranter få hundrede meter fra hinanden.

Bilister, der skal over Storebæltsbroen, som afløste færgerne i 1998, har holdt fast i traditionen med at gøre et stop ved Nyborg, når de er på tur.

- Nyborg udgør Danmarks riges hjerte - enten skal man over Storebælt, eller også er man lige kommet over. Det er et sted, hvor der er en tradition for at holde et hvil, forklarer Erland Porsmose.

Hvil i Nyborg

Samtidig peger han på, at bilister, der passerer Storebælt, som regel er på en længere rejse, hvor det er nødvendigt at gøre et hvil.

- Det er dyrt at passere Storebælt, så man passerer ikke, uden at man har et ærinde, hvor man skal noget, siger museumsdirektøren.

Når broen lukker, betyder det ofte også massiv kø på de amerikanske kæder.

