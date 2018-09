Museumsomvæltning lurer på Nordfyn

På papiret lyder det som en en harmløs ændring, der er på vej. Men bagved ligger muligvis store omvæltninger for både museerne og museumsgæsterne på Nordfyn.

Som en del af budgetforliget er forligspartierne enige om, at museerne på Nordfyn skal samles i en paraplyforening for at styrke dem til fremtidens udfordringer.

Det kan kun få de færreste til at hæve øjenbrynene, men netop dét tiltag er første fase i en plan fra Teknik- Erhverv- og Kulturforvaltningen.

Det er nogle kæmpestore planer for det her lille museum Jens P. Sørvin, formand for Besættelsesmuseum Fyn

En plan, der indeholder anlægsinvesteringer for 11 millioner kroner og mere end en fordobling af driftsudgifterne til kommunens museer.

- Det er et rigtig interessant forslag. Det åbner for, at vi får løftet hele museumsvæsenet, siger Mette Landtved-Holm (V), der er formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i Nordfyns Kommune.

I planen bliver det foreslået, at Besættelsesmuseum Fyn ved lufthavnen i Beldringe bliver opgraderet til et såkaldt museumsfyrtårn.

Besættelsesmuseum Fyn indeholder beretninger fra anden verdenskrig. Foto: Morten Albek

- Det er nogle kæmpestore planer for det her lille museum, siger Jens P. Sørvin, der er formand for Besættelsesmuseum Fyn.

Han er klar til at løfte udfordringen. Museet fylder i dag 50 kvadratmeter på en gammel gård, men i planerne ligger en udvidelse til 1.200 kvadratmeter. Det skal sikre, at besættelsesmuseet bliver stærkt og kan tiltrække turister, der vil opleve Anden Verdenskrig på egen krop.

- Vi skal genskabe, at gulvene knirker her, og der skal dufte lidt af sure sokker og kartoffelsuppe. Der skal være lyd og noget visuelt. Hvis man kigger ud af vinduet, kommer der måske en hestevogn forbi eller en gengas-generatorbil. Pludselig kan der komme en luftalarm eller et brag, fortæller Jens P. Sørvin om ambitionerne.

Slut med rundvisning på museet

Hvis planen bliver gennemført, som forvaltningen har forestillet sig den, skærer man samtidig ned på udgifterne til de mindre museer.

Det er man kede af på Nordfyns Museum i Bogense, hvor man sætter en ære i at tilbyde mundtlig formidling til de besøgende.

- Det får store konsekvenser for vores museum her i Bogense, hvis det bliver til virkelighed, siger bestyrelsesmedlem Bjarne Maar fra Nordfyns Museum.

Bestyrelsesmedlem Bjarne Maar fra Nordfyns Museum er ked af udsigten til et ubemandet museum. Foto: Morten Albek

Til daglig ledes museet af en lønnet leder, der får hjælp en gruppe frivillige.

I forvaltningens plan taler man om at gøre museet digitalt og ubemandet, så museumsgæster selv skal lukke sig ind på samme måde som man kender det fra ubemandede biblioteker.

- Hvis det er noget med at trykke på en knap og få læst en tekst højt, så er det i hvert fald ikke samme kvalitet som en personlig formidling, hvor man kan tage hensyn til brugeren. Er det Magnus fra 0. klasse, der er på besøg, eller er det Sille fra 9. klasse, der er ved at lave projektopgave? Eller er det Kaj fra Kalundborg, der er kommet for at søge oplysninger om hans bedstefar? Om man kan få det ind i en digitaliseret model, det er jeg tvivlsom overfor, siger Bjarne Maar.

Politisk beslutning

De store planer vil ifølge forvaltningen koste 11 millioner kroner i anlægsinvesteringer, og en ekstra million om året i driftsudgifter oveni de 825.000 kroner, der tilføres museerne i dag.

Det er stadig kun på idéstadiet, men med budgetforliget har politikerne taget det første lille skridt på den vej, som planen peger imod.

Udvalgsformand Mette Landtved-Holm er enig i, at besættelsesmuseet kan komme til at fungere som en stor turistattraktion.

Det giver mening at få vores museumsvæsen op i standard på den lange bane, siger Mette Landtved-Holm (V), formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. Foto: Morten Albek

- Det er et autentisk sted. Det er en historie, som folk valfarter til, om man er barn eller voksen. Og det ligger et sted i forhold til at tiltrække turister fra resten af Fyn. Så på den måde kan jeg godt se det som et fyrtårn.

Mette Landtved-Holm vil ikke forpligte sig til finde pengene til at gennemføre de store planer lige nu. Men hun ser det som den rigtige retning.

- Det giver mening at få vores museumsvæsen op i standard på den lange bane, siger hun.

