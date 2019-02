Aflysninger: Musical ramt af pludselig sygdom

Der er opstået drama på en uventet måde i Nyborg, som lige nu danner ramme om den store musical-satsning "End of the Rainbow".

Musicalens hovedrolleindehaver, skuespilleren Betty Glosted, har uventet fået problemer med sin stemme. Hun stopper derfor med øjeblikkelig virkning på forestillingen.

- Det er så uendeligt trist, at vi er havnet i denne situation efter alle de mange og lange forberedelser, der har været i forbindelse med End of the Rainbow, både fra Betty Glosteds og vores side, siger forestillingens producent Allan Damby.

Aflyst med kort varsel

Søndag måtte en forestilling aflyses med kun tre timers varsel, og efterfølgende er det besluttet at forestillingerne onsdag og torsdag i denne uge også aflyses.

Herefter overtager sangerinden Kiki Brandt hovedrollen som Judy Garland i forestillingen fra fredag den 1. marts og resten af spilleperioden. Orkesteret og rollebesætningen på de to øvrige bærende roller, der spilles af Keld Heick og Jon Lange, er uændret.

Stemmen er overbelastet

Ifølge Damby&Wahlers Teaterproduktion har Betty Glosted på OUH fået konstateret ødemer og hævelser på stemmelæberne, som skyldes overbelastning og slitage.

- Alle, der oplevede Betty Glosted i rollen som Judy Garland torsdag, fredag eller lørdag i sidste uge, kunne se, hvor suverænt hun spillede rollen. Vi er enormt triste over ikke at kunne fuldføre spilleperioden med Betty Glosted, siger producent Allan Wahlers.

63-årige Betty Glosted er en af Danmarks mest erfarne skuespillere, og forestillingen End of the Rainbow blev af mange anset for at være skræddersyet til hende. Forestillingen skulle have markeret Betty Glosteds 40 års jubilæum.

Nu håber producenterne bag forestillingen i Nyborg, at publikum vil tage godt imod Kiki Brandt, der har påtaget sig den store opgave at overtage rollen som Judy Garland.

Kiki Brandt har tidligere ageret redningskvinde med kort varsel for en produktion, da hun for to år siden afløste en sygdomsramt Trine Gadeberg i Kerteminderevyen. Senest medvirkede Kiki Brandt i Odense Teaters Leonora Christina, og til sommer er hun en del af revyholdet i Rottefælden i Svendborg.

Billetkøbere til forestillingerne onsdag den 27. og torsdag den 28. februar kan få deres pladser ombyttet til de resterende spilledage, eller de kan få pengene retur, oplyser Damby&Wahlers Teaterproduktion.