Musicalen Shrek indtager Otterup med bøvs, prut og skønsang

Den klamme og kærlige trold Shrek, det insisterende og kærlighedshungrende æsel og den skønne og bøvsende Fiona bryder i den kommende tid ud i sang og dans over Fyn.

488 forventningsfulde gæster drog til Otterup tirsdag aften for at tage til premiere på musicalen Shrek.

Nordfynsspillene har knoklet med forestillingen i mange måneder, og nu er alt klar til de kommende dages forestillinger, hvor de 120 kostumer skal luftes på den nybyggede scene.

Shrek er jo en en stille fyr, der går stille med dørene. Det gør jeg nok også selv, jeg er ikke så højtråbende Søren Elmelund, Shrek.

I hovedrollen som Shrek troner Søren Elmelund, lokal musicalstjerne og syngende tømrer fra Søndersø.

Han nyder sin rolle som Shrek og kan genkende flere karaktertræk fra sig selv.

Æsel prøver at overbevise Shrek om, at de skal være venner. Foto: Katja Schütz

- Shrek er jo en en stille fyr, der går stille med dørene. Det gør jeg nok også selv, jeg er ikke så højtråbende. Shrek er også en kompleks person med flere sider, han er ikke bare den onde, sure trold, som mange tror. Han er mere, end hvad man først tror, siger Søren Elmelund.

Fiona optræder i hele tre aldre i musicalen. Charlotte Moore står i midten som den voksne Fiona. Foto: Katja Schütz

Fedt at være sjov

I rollen som Fiona ses Charlotte Moore fra Aarhus. Hun læser psykologi i Odense, når hun ikke giver den gas på scenen med bøvs, prut og skønsang.

Oprindeligt gik hun til audition til rollen som æsel, men da panelet så hende optræde, var de ikke i tvivl om, at her var deres Fiona.

Det bedste ved rollen er, at Fiona er så tosset og skifter humør fra det ene øjeblik til det andet. Det kender jeg fra mig selv Charlotte Moore, Fiona.

- Hun har det der tilpas gakkede væsen, også udenfor scenen, der skal til for at spille Fiona. Det kunne vi se med det samme, så vi spurgte med det samme, om hun ikke også kunne synge en af Fionas sange for os, siger Jesper Nielsen, der er instruktør på musicalen.

- Fiona er også sjov, og det er sjovt at spille sjov og samtidig være en smuk prinsesse, siger Charlotte Moore.

Charlotte Moore som Fiona og Stina Tølbøll Bekkerø som ond heks i en stille stund bag scenen. Foto: Signe Ryge

Kreativt kaos

Instruktør Jesper Nielsen er begejstret for sit hold.

- De 50 skuespillere har leget med og kommet med så mange skøre påhit, at jeg af og til har måtte holde dem lidt nede, så det ikke stak af. Midt i det der kreative vanvid og kaos har jeg måtte holde fast i historien og i hvor vi skulle hen. Det har været en sindssygt sjov proces, siger Jesper Nielsen.

Historien om Shrek er ikke bare underholdning. Den handler om noget helt fundamentalt, nemlig om at møde hinanden uden fordomme.

Shrek, æsel og Fiona. Foto: Katja Schütz

- Shrek er hele sit liv blevet dømt på, at han ser fokert ud, og folk har en masse holdninger til ham, allerede inden de har mødt ham. Det har præget ham, så han er blevet hård og sur, fortæller instruktøren.

- Så grundlæggende er det en forestilling om, at vi skal ikke dømme hinanden på forhånd. Vi skal møde hinanden som de mennesker, vi er, og så kan det være, at man bliver positivt overrasket, forklarer Jesper Nielsen.

Også instruktøren kan genkende træk fra Shrek hos sig selv.

Æslet prøver at mægle mellem Shrek og Fiona. Foto: Katja Schütz

- Da jeg var dreng og spillede teater, var det ikke normalt. Det var faktisk ret aparte. Så den der følelse af at være uden for og ikke være som de andre, den har jeg haft med mig i mange år.

- Derfor er det så fedt at lave teater og friluftspil. Her er plads til alle og til de særheder, som vi har med, siger Jesper Nielsen.

Det af og til dumme, men kærlige æsel

Det elskelige æsel spilles af Christian Otzen. Han har været med i Nordfynsspillene, siden han var dreng. Æslet er hans første hovedrolle, og en rolle der passer ham godt.

Æslet er lidt fjollet - ligesom jeg selv kan være. Han gør bare ting uden at tænke sig om Christian Otzen, Æslet.

- Æslet er fri. Han gør, hvad han føler og vil bare gerne gøre folk glade. Han har ikke noget ondt i tankerne. Jeg kan godt lide, at han er skidesjov og sød. Selvom nogle af de ting, som han gør, er dumme, så gør han det af et godt hjerte, siger Christian Otzen.

- Jesper, vores instruktør, kan ihvertfald skrive under på, at det har jeg gjort meget af, siger Christian Otzen.

Den ildspyende drage forelsker sig voldsomt i det skræmte æsel i skikkelse af Christian Otzen. Foto: Katja Schütz

Allerede en succes

Med et forsalg på 2.500 billetter tegner Shrek til at blive den mest sælgende musical for Nordfynsspillene i 30 år.

Nordfynsspillene havde premiere på Shrek tirsdag den 3. juli og spiller frem til den 13. juli, så der er stadig mulighed for at komme til Nordfyn og opleve Shrek, Fiona og alle de andre eventyrvæsener.

I alt er knap 50 skuespillere på scenen og 10 musikere i orkesterhuset. Jesper Nielsen er instruktør, Heidi Scheibye er koreograf, Pernille Ekstrand er scenograf, Anette Lynghøj står for kor og Stefan Rungstrøm er kapelmester.

Der ventes bag scenen inden premieren. Foto: Signe Ryge

