Musik hjælper demente Peter med minderne

En musikterapeut har været tilknyttet Plejecenter Herluf Trolle i Odense i lidt over et år, og det har haft stor betydning for både medarbejdere og beboere.

Blandt andre har Peter Mortensen stor glæde af musikken. Han har en demenssygdom, men han har stadig helt styr på, hvilken musik han helst vil høre.

Da TV 2/Fyn besøger plejecentret er det lydsporet til drama- og musicalklassikeren "The Sound of Music", som Peter Mortensen gerne vil høre.

Peter Mortensen har perioder, hvor han er meget nedtrykt og påvirket af sin sygdom - men projektet på Plejecenter Holluf Trolle, har haft stor effekt for ham.

- Dejlig melodi, siger Peter Mortensen, mens musikterapeut Bente Østergaard Callesen forklarer, at musik kan aktivere områder i hjernen som ikke er skadet:

- Den kan være med til at vække minder som på den måde også arbejder med reminiscens og får vakt følelser og liv.

Læs også Ammar har fået nye drømme om fremtiden

Til gavn for andre plejecentre

Projektet skal vise effekten af musikterapi, så idéen potentielt kan udbredes til andre plejecentre i Odense.

Og det skal plejerne være med til - flere af dem har nemlig fået et kursus i musikterapi, så de også kan inddrage musik i hverdagen.

Plejer Dorthe Madsen fortæller, at plejerne har fået et helt andet forhold til musikken:

- Blandt andet, hvor vigtigt det er at tage udgangspunkt i deres livshistorie og den musikhistorie de har med sig.

Helt konkret hjælper musikken plejerne med en stor udfordring i det daglige: at få beboere som Peter Mortensen op af sengen.

- Især når det er musik som borgeren godt kan lide. Det sætter gang i nogle bevægelser og det afleder nogle gange nogle tanker, forklarer Dorthe Madsen.