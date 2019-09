Musik skal redde 116 år gammelt forsamlingshus fra lukning

Siden 1903 har Vester Skerninge Forsamlingshus været et lokalt samlingspunkt i byen, men nu er det gamle forsamlingshus meget tæt på at måtte kaste håndklædet i ringen, fordi økonomien ikke hænger sammen.

Det fortæller Dan Koch-Hansen, der er ét af fire bestyrelsesmedlemmer i den nye nødbestyrelse, som trådte til den 7. juli.

- Det står rimelig snævert til. Da vi overtog forsamlingshuset som ny nødbestyrelse i juli måned, da havde vi 3.000 kroner tilbage på kontoen. Derfor har vi virkelig lagt os i selen for at få nogle arrangementer nu her, forklarer han.

Støttekoncert skal skabe nyt liv

Derfor skal der rettes op på økonomien, så forsamlingshuset også i fremtiden kan være et naturligt samlingspunkt for beboerne i Vester Skerninge.

Første trin i redningsplanen, som den nye bestyrelse har udtænkt, er en støttekoncert lørdag, hvor otte bands og artister optræder gratis i otte timer. Arrangementet har fået navnet Rock i Huset.

- Vi har faktisk hørt fra 23 bands, som ville støtte os, så vi håber at få en hel masse gæster, så der kan blive en fest i huset i dag, så vi kan få det skudt godt i gang igen, siger Dan Koch-Hansen.

Oprindeligt havde bestyrelsesmedlemmerne besluttet, at det skulle koste 100 kroner at få adgang til de mange koncerter, men så kom der en støttebevilling fra Svendborg Kommunes Forsamlingshuspulje, som dækkede halvdelen af udgifterne til arrangementet.

Skal tjene pengene i baren

Derfor er arrangementet gjort gratis for alle at deltage i. I stedet skal der samles penge ind på en anden måde, forklarer Dan Koch-Hansen.

- Vi håber at sælge en masse i baren, så vi kan give et ordentligt boost økonomisk til huset her, hvilket vi meget har brug for, siger han.

Lørdagens støttekoncert er dog langt fra det eneste arrangement, som den nye bestyrelse har i tankerne. Der er nemlig allerede lagt planer for både foredrag og et kommende julemarked i forsamlingshuset i Vester Skerninge.