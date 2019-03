GAFFA-prisen: Musikbranchen og fans samles til uforudsigelig prisfest

Klokken 18 torsdag skal den røde løber være klar i musikhuset Odeon i Odense. For da åbnes dørene til årets store prisfest: Gaffa-prisen 2019.

Udover prisoverrækkelser byder det årlige gallashow på musik med en række danske og udenlandske kunstnere, der alle uden undtagelse optræder live. At der spilles live sætter Gaffa en ære i. Og så er der tradition for, at alt kan ske til prisfesten, hvor TV 2´s Anders Breinholt i år er vært.

Blandt de optrædende i år kan nævnes Peter Sommer og Tiggerne, Fallulah, Farveblind, Ravi Kuma, MØL, Hjalmer og skotske Lewis Capaldi.

Læs også Mads Langer: - Publikumspriser er altid vigtigst

13.000 har stemt

Der vil blive uddelt i alt 16 priser i løbet af det to timer lange prisshow, og det særlige ved Gaffa-priserne er, at de udelukkende afgøres af musiklytterne. I år har 13.000 danskere afgivet deres stemme, og dermed har de bestemt, hvem der skulle nomineres. De endelige vindere er de kunstnere, der har fået flest stemmer blandt de nominerede.

Blandt de danske kunstnere ligger Lukas Graham og The Minds of 99 forrest i feltet med hver fem nomineringer, efterfulgt af Folkeklubben og MØ med fire, og Baest og Saveus med tre. Fynske Hjalmer er nomineret i to kategorier: Årets danske solist og Årets danske livenavn.

Hos de udenlandske kunstnere er feltet ret jævnbyrdigt med tre nomineringer til Cardi B (den ene i fællesskab med Bruno Mars), BTS, Eminem, 5 Seconds of Summer og Ariana Grande. De resterende får én nominering hver.

Læs også Gaffa-pris: Odeon bedst til prisuddelinger

Gøre noget godt for nogen

Mange musikere udtrykker en særlig stolthed over at være nominerede eller prisvindere ved GAFFA-Prisen. Ikke så meget på grund af selve statuetten, men fordi prisen udtrykker anerkendelse fra publikum.

Det gjorde Mads Langer for eksempel, da han i 2018 var med i en TV 2/Fyn-talk forud for prisshowet:

- Jeg tror, den vigtigste anerkendelse er, at man gør noget godt for nogen. Jeg har haft en karriere på otte år, hvor jeg ikke har vundet nogen priser overhovedet. Det har ændret sig på det seneste, men det er langt fra priserne, der gør, at man står op om morgenen og gør det, man gør, fortalte Mads Langer.

Læs også Vinder scenetid på Tinderbox: Karenina skal spille i Tusindårsskoven

Nøgenhed og kulissekoks

Uforudsigeligheden i Gaffas årlige musikfest har gennem tiderne vist sig i form af skøre eller opsigtsvækkende øjeblikke. Eksempelvis, da sangerinden Jenny Rossander under sit kunstnernavn Lydmor optrådte nøgen på scenen i Odeon bodypainted i fluorescerende farver. Og i øvrigt indledte sin optræden med en storskærm, der fremviste en række kontroversielle sexistiske citater fra danske medier og kulturpersonligheder om kvinder generelt, og kvinder i musikbranchen i særdeleshed.

Mange vil også huske den famøse prisoverrækkelse i 2012, hvor et defekt biograflærred afbrød sangerinden Medinas optræden og satte en stopper for hele showet. Værterne Rune Tolsgaard og Esben Pretzmann måtte træde vande i et kvarter, før det lykkedes at rydde op på scenen. Det var i øvrigt det første år, hvor GAFFA-Prisen blev vist direkte på tv.

I år bliver GAFFA-Prisen livestreamet på www.gaffa.dk og på YouTube. TV 2/Fyn sender live fra den røde løber forud for showstart, og runder også af med en opdatering i TV 2/Fyns sene nyhedsudsendelse klokken 22.