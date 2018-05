Musikchef efter fyring: Hun havde mulighed for at påpege problemerne

Tre uger før premieren er instruktøren for Odense Symfoniorkesters store opera blevet fyret. Musikchefen mener, at instruktøren skulle have delt opgaverne og bekymringerne med resten af holdet.

- Det var svært at komme ind og få en dialog om at få fordelt opgaverne, sådan som vores hold var vant til at løse dem. Og så blev hendes reaktion, at hun trak opgaverne hjem til sig selv og løste mange ting på egen hånd.

Sådan lyder det fra Odense Symfoniorkesters musikchef Finn Schumacker om fyringen af den 42-årige hollandske instruktør Annechien Koerselman, der egentlig havde ansvaret for symfoniorkesterets enorme opsætning af Wagners operaserie "Nibelungens Ring", der samlet set har et budget på 16 millioner kroner.

Hun blev fyret den 2. maj, kun tyve dage før premieren.

Musikchefen fortæller til TV 2/Fyn, at han inden fyringen havde en del samtaler med Annechien Koerselman, fordi han tidligt kunne se, at hun var vant til at gøre det på en anden måde.

- Vi har brug for alle hænder, og at alle har en indstilling om at gå til opgaven med lyst og passion, slår musikchefen fast.

Annechien Koerselman fortæller, at hun blev nødt til at påtage sig mange af opgaverne selv, fordi operaarbejdet ifølge hende var for uvant for symfoniorkestrets organisation

- Da jeg startede, var der kun lagt orkesterprøver. Og jeg spurgte, hvornår jeg så skulle instruere. Jeg kan ikke instruere, når orkestret spiller, det havde de helt overset. Jeg var nødt til at lægge et meget stramt program, for der var ikke afsat tid til sangprøver. Så det endte med, at jeg var nødt til at starte klokken ti og øve helt til klokken 21. Og bagefter måtte jeg tage mig af lyssætning frem til midnat, fortæller Annechien Koerselman.

Annechien Koerselman måtte forlade instruktørjobbet i Odense kun tyve dage før premieren på Nibelungens Ring. Foto: PR-foto/Monique Kooijmans

Odense var ikke klar til det

Ifølge den hollandske instruktør var et af problemerne, at symfoniorkestrets organisation slet ikke var gearet til at opføre så stor en operaproduktion.

- Det var meget, meget svært at arbejde i en organisation, der vil opføre en fuld operaopsætning, men som ikke ved, hvordan det skal gøres, siger Annechien Koerselman til TV2 /Fyn.

Wagners opera-serie "Nibelungens Ring" varer i alt 16 timer og er fordelt på fire aftener.

Den ene af aftenerne varer fem timer - med pause, mens den første aften varer to og en halv time - uden pause. Det er altså et værk, der stiller krav til både publikum og de medvirkende.

Odense Symfoniorkester har valgt at opføre "Ringen" i fuld opsætning, det vil sige med kulisser, kostumer, skuespil og effekter.

Orkestret er udvidet til at være på 92 musikere, og på scenen medvirker 30 sangere og cirka 30 kormedlemmer. Desuden skal der være cirka 30 mennesker bag kulisserne for at styre teknik, kulisser og så videre.

Musikchef ikke enig i kritik

Finn Schumacker er ikke i tvivl om, at han kan lære noget af forløbet. Han fortæller, at der fremadrettet blandt andet skal stilles lidt klogere spørgsmål, når der bliver ansat mennesker til sådan et stort forløb - og især når der er tale om nogle, der kommer fra udlandet.

- Men det handler også om, at når vi så er blevet opmærksomme på problemer, at vi så også kan få en fornuftig dialog. Og den synes jeg bestemt, vi har taget og kommet med alternative forslag til løsninger, der kunne hjælpe processen videre. Og det var så ikke muligt at komme igennem med det, siger han.

Men har hun slet ikke ret i sin kritik?

- Jeg er ikke helt enig i det, nej. Som sagt var hun jo selv med til at lave prøveplanerne, som vi startede på allerede sidste sommer. Og der har vi jo lagt alle de ting ind i, som var nødvendigt for at få det her til at lykkedes. Det kan godt være, at der er en diskusion om, hvor meget tid man skal bruge på det ene i forhold til det andet, men der har hun selv været med ind over hele tiden og har kunnet påpege ting, som hun synes, der skulle være anderledes.

