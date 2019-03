Nervøsitet: Musikere bedømmes foran videokamera

Italienske Andrea Caputo fra Italien træder ind ad døren på et kontor i Odense Koncerthus. Han er lige trådt ned fra scenen, hvor han har vist sin performance på klarinet for publikum og juryen.

Men strabadserne slutter ikke der. For i Carl Nielsen International Competition bliver deltagerne også bedømt på deres videopræsentation. De har ét minut til at fortælle om sig selv - på engelsk. Ligegyldigt om de er gode til sproget eller ej. For hvis man vil begå sig i verdenseliten indenfor klassisk musik skal man også gøre et godt indtryk uden sit instrument.

Hvis man hele tiden tænker på, at man bliver bedømt, bliver man fyldt med angst. Og det hjælper dig ikke i den rigtige retning Andrea Caputo, klarinettist og konkurrencedeltager, Italien

- Jeg prøver at se det, som om jeg er til koncert, ikke til konkurrence. For hvis man hele tiden tænker på, at man bliver bedømt, bliver man fyldt med angst. Og det hjælper dig ikke i den rigtige retning, siger Andrea Caputo.

Han har øvet sig på nogle replikker, og med støtte fra teksten på sin telefon, får han leveret sit budskab til kameraet.

Kommunikationschef Trine Lai fra Odense Symfoniorkester sidder bag kameraet, og hun finder det interessant, hvordan deltagerne reagerer på de forskellige udfordringer, som de møder under konkurrencen.

- De går ind til live-situationen på scenen, hvor der kun er ét forsøg. Og så er der den anden situation foran kameraet, hvor de kan blive helt forfjamskede og usikre, selvom vi kan tage den igen og igen, siger hun.

Andrea Caputo er rigtig glad for at være med i Odense og håber at gå videre.

- Det er en af de konkurrencer, jeg har drømt om at være med i, siden jeg startede min klarinetkarriere. Det er en ære for mig at være her blandt så mange talentfulde musikere, siger han.

Fredag kl. 19 annoncerer juryen, hvilke klarinetdeltagere, der går videre i konkurrencen.

Halvdelen bliver valgt fra.