Musikere fra 18 lande mødes for at spille fælles koncert på Fyn

I Glamsbjerg bliver der i denne uge spillet musik fra hele verden.

34 folkemusikere fra 18 forskellige lande er samlet for at spille folkemusik. Sammen gør de sig klar til at afholde fire koncerter, og deres første fælles koncert er torsdag i Svendborg.

Men det handler ikke kun om musikken - deltagerne skal nemlig også lære mere om hinandens kulturer, mens de øver sig på deres instrumenter. En af musikerne er Mohamad Karzon fra Syrien.

- Det er vidunderligt. Perfekt. Jeg elsker det, siger han med et stort smil på læben, da TV 2/Fyn kigger forbi under prøverne.

Det er organisationen Ethno Denmark, der står bag projektet, som skal munde ud i tre koncerter på Fyn og én i Aarhus, inden musikerne vender hjemad igen.

- Formålet er at få en masse mennesker samlet, så de lærer hinanden at kende og måske bryde nogle fordomme for hinanden, siger Simon Voigt, der er projektleder hos Ethno Denmark.

Afrika, Iran og Syrien mødes

Ifølge Simon Voigt, der er projektleder hos Ethno Denmark, er det vigtigt, at vi mennesker begynder at lære hinandens kulturer bedre at kende.

- Vi er en globaliseret verden, hvor vi skal tage os af hinanden. Vi er så mange forskellige folk rundt omkring, og vi skal begynde at lære at være sammen i et lille rum og være rummelige for hinanden, siger han.

Der er en masse eksotiske instrumenter, en oud for eksempel fra Iran og alle mulige vilde ting, som folk måske ikke har set før Simon Voigt, projektleder, Ethno Denmark

I Glamsbjerg er musikken blevet en øjenåbner for alt det nye.

- Der er en afrikanske dreng, som spiller percussion. Da han begyndte at spille de her forskellige rytmer for første gang, fik jeg følelsen af, at jeg ikke vidste noget om det, og at jeg var nødt til at lære mere, siger den iranske musiker Yasamin Shahhosseini.

Instrumenter fra hele verden

Yasamin Shahhosseini har også selv taget et særligt instrument med hjemmefra.

- Det her instrument kalder man en oud. Den er oprindeligt fra Iran. Det er et meget gammelt instrument, der er over 5.000 år gammelt, fortæller hun.

Musikerne lærer ikke kun om ny musik på instrumenter, de lærer også om mennesker fra andre lande.

- Det er en ny og stor udfordring, hvor jeg lærer, hvordan andre mennesker er, og hvordan musikken lyder her. Det er helt ny musik for mine ører. Jeg lærer også de andre om musik fra Afrika. Det er en god oplevelse, siger Nkassi Arnold, der er musiker og fra Uganda.

Med sin oud i armene fortæller Yasamin Shahhosseini, hvor meget oplevelsen betyder for hende.

- Det handler ikke kun om musikken. Det handler om alt. Det er sproget. Det er forskellige ting omkring livet og musik. Det giver dig minder for resten af livet, siger hun.

En helt særlig koncert

Musikerne når at øve sig sammen i seks dage, inden de skal ud og spille den første koncert, som ifølge Simon Voigt bliver noget helt særligt.

- Det er på grund af mangfoldigheden. Det er helt fantastisk. Vi har folk fra over 18 forskellige lande, der deler deres musik. Der er en masse eksotiske instrumenter, en oud for eksempel fra Iran og alle mulige vilde ting, som folk måske ikke har set før, siger han.

Når koncerterne er overstået, så går turen hjem igen for musikerne, men med bagagen fuld af ny inspiration.

- Efter denne her tur vil jeg udvikle nye ideer til et mindre band, som jeg spiller med. Og så vil jeg lave folkemusik og moderne musik, for det her har givet mig nye ideer. Vil vil forbedre os og forsøge at få nye ting ind i vores musik, når vi spiller, siger Nkassi Arnold fra Uganda.

Musikerne tager hjem på søndag efter deres sidste koncert, som de afholder i Glamsbjerg.