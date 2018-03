Musikeren Sebastian indstillet til H. C. Andersen Prisen

Musikeren Knud Christensen, bedre kendt som Sebastian, hædres for sine musikalske fortolkninger af den fynske forfatter og digter.

Hvad har eventyrdigteren H. C. Andersen og musikeren Sebastian til fælles? En hel del, mener man i priskomiteen bag H. C. Andersen Prisen.

- Ganske som H. C. Andersen spænder også Sebastian over et meget bredt publikum, fra helt ung til gammel, og det er samme publikum, der er blevet revet med i Sebastians univers af H. C. Andersen-fortolkninger, siger Susanne Kristensen fra priskomiteen.

H. C. Andersen Prisen uddeles den 3. april på Odense Teater, og som det er tradition er der hele tre prismodtagere. Udover Sebastian gives prisen i år til professor og dr. phil Klaus Müller-Wille, Schweiz, for et banebrydende studie om H. C. Andersens materielle æstetik, og til Tran Thi Minh Tam, Vietnam, for sit arbejde for øget forståelse af den fynske digter i Vietnam.

Eventyr i kobber

Priserne overrækkes af kulturminister Mette Bock, Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel og kreativ direktør Christian Have. Med prisen følger en statuette i kobber, der er formet som en bog af H. C. Andersens ”Mit Livs Eventyr”, udført af den fynske kunstner Jens Galschiøt.

I forbindelse med prisoverrækkelserne vil der være underholdning med Den Kgl. Balletskole, Den Fynske Opera, H. C. Andersen Paraden, Sara Grabow, Omar Marzouk, Bodil Jørgensen, Stefan Burchardt og Natalì Vallespir Sand.

H. C. Andersen Priskomité har uddelt æresprisen siden 1996 til fagpersoner, som bidrager til at udvikle kendskabet til den fynske forfatter og digter i Danmark eller i udlandet.